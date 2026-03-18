«М.Видео» начал продавать одежду и аксессуары на своём маркетплейсе

Категория станет «одной из ключевых точек роста» площадки, считает гендиректор компании Владислав Бакальчук.Скриншот vc.ruВ каталоге — толстовки, футболки, платья, верхняя одежда, рюкзаки, сумки и другое, рассказал ритейлер. Ассортимент будут расширять по мере подключения продавцов.В «М.Видео» отметили, что fashion-сегмент — это «полноценное направление» с базовой и повседневной одеждой, сезонными коллекциями и аксессуарами. По словам гендиректора Владислава Бакальчука, цель компании — «чтобы человек мог зайти на площадку и собрать всё — от наушников до платьев, от кофемашины до куртки».«М.Видео-Эльдорадо» анонсировала продажи одежды и ювелирных украшений в ноябре 2025 года, но сроки запуска категории не называла. Кроме техники на маркетплейсе компании также представлены мебель, автомобили, автотовары и прочее.