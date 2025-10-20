«М.Видео-Эльдорадо» начала тестировать онлайн-продажу гибридных автомобилей и зарядных станций

Партнёры — автодилер «Авилон» и поставщик зарядных решений Punkt E.Источник фото: «Ъ»В рамках пилота «М.Видео-Эльдорадо» начала продавать машины китайских марок Li Auto (LiXiang) и Zeekr, а также Rox с дизайном от итальянского бюро Pininfarina, рассказали «Ведомости» со ссылкой на группу.Цены на автомобили начинаются от 5,5 млн рублей. Столько стоит среднеразмерный кроссовер Li Auto L6 Pro. Самая дорогая модель из представленных — минивэн Zeekr 009 VIP за 21 млн рублей. Эти цены приводит газета. Редактору vc.ru найти карточки товаров на сайте не удалось.Зарядные станции Punkt E на момент публикации заметки стоят от 79,9 тысячи рублей до 2,4 млн рублей.Скриншот vc.ru«М.Видео-Эльдорадо» может запустить продажи и в офлайне, если посчитает пилотный проект успешным. Критерии «успеха» не раскрывает.Часть опрошенных газетой экспертов считает, что инициатива — не больше чем маркетинговый ход. И по словам главы совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Фёдорова, ещё и «нелогичный».Фёдоров считает, что ритейлер мог бы установить около своих магазинов бесплатные зарядные станции «хотя бы на год», но он вместо этого вышел с заявлением «выложили карточки на сайт», что, по его словам, «ну совсем смешно».В 2024 году продажу автомобилей запустили Ozon и Wildberries. Об аналогичных тестах в салонах связи весной 2025 года рассказала МТС.Полина ЛааксоКарьера10 сентВладислав Бакальчук стал исполнительным директором операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» Бакальчук — бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким.#новости