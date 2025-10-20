Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Ритейл

«М.Видео-Эльдорадо» начала тестировать онлайн-продажу гибридных автомобилей и зарядных станций

Партнёры — автодилер «Авилон» и поставщик зарядных решений Punkt E.

Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»
  • В рамках пилота «М.Видео-Эльдорадо» начала продавать машины китайских марок Li Auto (LiXiang) и Zeekr, а также Rox с дизайном от итальянского бюро Pininfarina, рассказали «Ведомости» со ссылкой на группу.
  • Цены на автомобили начинаются от 5,5 млн рублей. Столько стоит среднеразмерный кроссовер Li Auto L6 Pro. Самая дорогая модель из представленных — минивэн Zeekr 009 VIP за 21 млн рублей. Эти цены приводит газета. Редактору vc.ru найти карточки товаров на сайте не удалось.
  • Зарядные станции Punkt E на момент публикации заметки стоят от 79,9 тысячи рублей до 2,4 млн рублей.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • «М.Видео-Эльдорадо» может запустить продажи и в офлайне, если посчитает пилотный проект успешным. Критерии «успеха» не раскрывает.
  • Часть опрошенных газетой экспертов считает, что инициатива — не больше чем маркетинговый ход. И по словам главы совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Фёдорова, ещё и «нелогичный».
  • Фёдоров считает, что ритейлер мог бы установить около своих магазинов бесплатные зарядные станции «хотя бы на год», но он вместо этого вышел с заявлением «выложили карточки на сайт», что, по его словам, «ну совсем смешно».
  • В 2024 году продажу автомобилей запустили Ozon и Wildberries. Об аналогичных тестах в салонах связи весной 2025 года рассказала МТС.
Полина Лааксо
Карьера
Владислав Бакальчук стал исполнительным директором операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо»

Бакальчук — бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким.

Бакальчук. Источник фото: его Telegram-канал

#новости

11
3
2
1
50 комментариев