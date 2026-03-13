Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео-Эльдорадо»

Феликс Либ, который занял пост главы компании в феврале 2025 года, станет председателем совета директоров. Владислав Бакальчук. Источник: его Telegram-каналОб этом пишет РБК. По словам Бакальчука, его цель — трансформация «М.Видео-Эльдорадо» в «универсальную мультикатегорийную платформу». Он отметил: с августа 2025 года компанию «системно перестраивают» — усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют ИТ-инфраструктуру и логистику.Либ заявил, что «сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров». Он занимал пост гендиректора с февраля 2025-го.В конце августа 2025 года в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Бакальчук назначен на должность, связанную с цифровой трансформацией группы, но какую — не уточнили. В сентябре СМИ заметили, что он числится главным исполнительным директором операционной компании сети.В 2024 году Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Сделка сопровождалась конфликтом Татьяны Ким и Бакальчука, которому тогда принадлежал 1% в бизнесе. Он считал, что это «захват» активов.В апреле 2025 года Ким выиграла иск по разделу имущества и стала владелицей 100% Wildberries.#новости #владиславбакальчук #мвидео