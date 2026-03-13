Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Карьера

Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео-Эльдорадо»

Феликс Либ, который занял пост главы компании в феврале 2025 года, станет председателем совета директоров.

Владислав Бакальчук. Источник: его Telegram-канал
Владислав Бакальчук. Источник: его Telegram-канал
  • Об этом пишет РБК. По словам Бакальчука, его цель — трансформация «М.Видео-Эльдорадо» в «универсальную мультикатегорийную платформу». Он отметил: с августа 2025 года компанию «системно перестраивают» — усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют ИТ-инфраструктуру и логистику.
  • Либ заявил, что «сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров». Он занимал пост гендиректора с февраля 2025-го.
  • В конце августа 2025 года в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Бакальчук назначен на должность, связанную с цифровой трансформацией группы, но какую — не уточнили. В сентябре СМИ заметили, что он числится главным исполнительным директором операционной компании сети.

#новости #владиславбакальчук #мвидео

28
4
3
2
1
61 комментарий