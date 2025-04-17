Татьяна Ким выиграла иск по разделу имущества — ей перешёл 1% Владислава Бакальчука в Wildberries

Теперь она единственная владелица маркетплейса.Савёловский суд Москвы, который рассматривал вопрос раздела имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы, пишет ТАСС.Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Кроме того, за ней остаётся 100% в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах.Источник: «Ведомости»Wildberries в июне 2024 года объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз». Сделка сопровождалась разводом между Ким и её супругом, а также конфликтом по поводу «раздела»: тот считал, что это «захват» бизнеса. Ким опровергала информацию.В декабре 2024-го Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу. Суд не поддержал и другой иск — Ким и «ВБ Девелопмент» к Бакальчуку на 37 млрд рублей. Оба подали апелляцию.В январе 2025-го «ВБ Девелопмент» подала иск к Wildberries почти на 10 млрд рублей. Эта сумма — вознаграждение за построенные объекты и выполненные работы до приостановки строительства в сентябре 2024 года. По нему решение пока не вынесли.Артур ТомилкоМаркетплейсы25.10.2024«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям». #новости #wildberries