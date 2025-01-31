«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука подала иск к Wildberries почти на 10 млрд рублей

Дата рассмотрения пока не назначена.Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% в ООО «ВБ Девелопмент», подал иск к маркетплейсу, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований — 9,7 млрд рублей.Иск подан в Арбитражный суд Москвы, дата заседания по нему пока не назначена.Сумма — это вознаграждение за построенные объекты и выполненные работы до приостановки строительства в сентябре 2024 года, объяснили «Интерфаксу» в «ВБ Девелопмент».Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз». Сделка сопровождается конфликтом между Ким и и её супругом: тот считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию.В декабре 2024-го Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу. Суд не поддержал и другой иск — Татьяны Ким и «ВБ Девелопмент» к Бакальчуку на 37 млрд рублей. Оба подали апелляцию.Артур ТомилкоМаркетплейсы25.10.2024«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям». #новости #wildberries
Старт нового сезона увлекательного шоу "Бакальчук и его друзья "
Камео этого сезона: Ротенберг.
"Бакальук и все все все"
Срубит бабла, найдет себе крутую муклу, будет с ней тусить на Багамах... а Татьяна пусть сосет у армян
пусть в озон лучше бабки вкинет
Ну или он это будет делать
Продолжение турецкого сериала
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Из комментариев набираем КВН команду?🤔