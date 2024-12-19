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Таня Боброва
Маркетплейсы

Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу

Арбитражный суд также отказал Татьяне Ким и «ВБ Девелопмент» по иску к Бакальчуку.

  • Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», проиграл иск к маркетплесу, ООО «РВБ» и своей супруге Татьяне Ким (владеет 99% в «Вайлдберриз»), рассказал источник «Интерфакса».
  • Сам Бакальчук подтвердил в своём Telegram-канале отказ в удовлетворении требований и заявил, что подаст апелляцию. Изменений в картотеке дел пока нет.
  • Бакальчук подал иск в октябре 2024 года и требовал признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединённой с Russ компании РВБ. Среди них — банк, товарные знаки, домены, склады, фуры, «логистические мощности», программное обеспечение.
  • Арбитражный суд Московской области также отказал по другому иску, который в октябре 2024 года подали «ВБ Девелопмент» и Ким к Бакальчуку. Истцы требовали 37 млрд рублей. В эту же сумму Wildberries оценивал незакрытые авансы, которые выплатил компании за строительство логистических объектов.
  • Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз». Сделка сопровождается конфликтом между Ким и и её супругом: тот считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию.
Артур Томилко
Маркетплейсы
«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса

Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям».

Татьяна Бакальчук, фото «Ведомости» 

#новости #wildberries

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92 комментария
Денис

все сама, все сама. всем брать пример. женщина не имея рубля наличными, варя детям кашку по утрам и вечерам, создала миллиардный бизнес с нуля. мега женщина! илон маск второй! :)

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Pavel Loginov

7 детей! Илон Маск - щенок

20
2
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Владимир Мурашко

Вот прям на 100% уверен, что это общие заслуги с мужем. Хотя мне пофиг на них обоих, но тут каждый будет гнуть свою линию и уверен, что оба они не святые!

6
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Sergey Folps

Ну тут оленяка сам виноват, мог бы оформить контору на себя или взять половину, уставной капитал был не больше МРОТ

2
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Денис

завидую, честно. готов быть ее помощником бесплатно, если она меня научит таким же способностям.

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1
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Mikhail Vasilenko

🤡

1
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Михаил Котов

конечно сама, но под крышей 😉

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