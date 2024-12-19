Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу

Арбитражный суд также отказал Татьяне Ким и «ВБ Девелопмент» по иску к Бакальчуку.Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», проиграл иск к маркетплесу, ООО «РВБ» и своей супруге Татьяне Ким (владеет 99% в «Вайлдберриз»), рассказал источник «Интерфакса».Сам Бакальчук подтвердил в своём Telegram-канале отказ в удовлетворении требований и заявил, что подаст апелляцию. Изменений в картотеке дел пока нет.Бакальчук подал иск в октябре 2024 года и требовал признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединённой с Russ компании РВБ. Среди них — банк, товарные знаки, домены, склады, фуры, «логистические мощности», программное обеспечение.Арбитражный суд Московской области также отказал по другому иску, который в октябре 2024 года подали «ВБ Девелопмент» и Ким к Бакальчуку. Истцы требовали 37 млрд рублей. В эту же сумму Wildberries оценивал незакрытые авансы, которые выплатил компании за строительство логистических объектов.Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз». Сделка сопровождается конфликтом между Ким и и её супругом: тот считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию.Артур ТомилкоМаркетплейсы25 окт«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям». #новости #wildberries
все сама, все сама. всем брать пример. женщина не имея рубля наличными, варя детям кашку по утрам и вечерам, создала миллиардный бизнес с нуля. мега женщина! илон маск второй! :)
7 детей! Илон Маск - щенок
Вот прям на 100% уверен, что это общие заслуги с мужем. Хотя мне пофиг на них обоих, но тут каждый будет гнуть свою линию и уверен, что оба они не святые!
Ну тут оленяка сам виноват, мог бы оформить контору на себя или взять половину, уставной капитал был не больше МРОТ
завидую, честно. готов быть ее помощником бесплатно, если она меня научит таким же способностям.
🤡
конечно сама, но под крышей 😉