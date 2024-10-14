«ВБ Девелопмент» Бакальчука подала на него в суд — сумма требований составила 37,09 млрд рублей

В эту же сумму Wildberries оценивал незакрытые авансы, которые выплатил компании за строительство логистических объектов.Иск подан в Арбитражный суд Московской области 11 октября 2024 года. Внимание на него обратили «Ведомости». Истец ООО «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит ответчику — Владиславу Бакальчуку, — но последний признавал, что это, «по сути, бизнес-единица головной компании», то есть объединённого юрлица Wildberries и Russ, «РВБ».О намерении обратиться в суд «РВБ» сообщило в сентябре 2024 года, позже рассказав, что сумма претензий выросла с 27 млрд до 37 млрд рублей. Оно ссылалось на невыполнение обязательств по авансам. Бакальчук, в свою очередь, говорил, что «это условный долг по неотработанным авансам, по которым обязательства "ВБ Девелопмент" ещё не наступили».Неназванный собеседник «Ведомостей» заявил, что авансы могли вывести из «ВБ Девелопмент» «по указанию Бакальчука». Откуда возникли такие предположения — не уточнил.В юрфирме Nova Inc не исключают, что Бакальчук «незаконно допустил вывод аванса на подконтрольные компании, а значит, совершил незаконное отчуждение денежных средств». В таком случае Wildberries может требовать компенсацию лично с него. В «РВБ» отказались комментировать иск.Бакальчук. Источник фото: его личный Telegram-каналМаркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз». Реструктуризацию завершили к октябрю.Сделка сопровождается конфликтом между Татьяной Ким (ранее — Бакальчук) и её супругом. Последний считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.Сам Бакальчук тоже подал иск — к Татьяне Ким, «Вайлдберриз» и «РВБ». Он оспаривает передачу активов маркетплейса в «РВБ». Среди них: банк, товарные знаки, домены, ПО, «логистические мощности». Сумма иска, по его словам, превышает 350 млрд рублей.#новости #wildberries #захватwildberries
Предлагаю подать коолективный иск на Бакальчука, за то что спамит на VC
тогда он придёт сюда с ингушами
Да чёто ему вообще не везёт, может ему стоит уже отойти от этого
Наконец у него появился неплохой юрист. Это не он себя сам судит это гжа Ким теперь будет должна 50% от 37млрд.
При разводе не только деньги и имущество 50/50 делятся, но и долги.
Поэтому пока брак не расторгнут это очень хорошее решение пойти с этим иском в суд
Если он лично бабки вывел то это криминал и долг только его личный
это не дележка комнаты в коммуналке при разводе, а спор хозяйствующих субьектов, ничего там пополам не делится это же не просто ОООшка, с балансом в 10тыщ, а куча разномастных юрлиц, завязанных друг с другом
Сам себя решил засудить?