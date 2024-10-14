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Полина Лааксо
Право

«ВБ Девелопмент» Бакальчука подала на него в суд — сумма требований составила 37,09 млрд рублей

В эту же сумму Wildberries оценивал незакрытые авансы, которые выплатил компании за строительство логистических объектов.

  • Иск подан в Арбитражный суд Московской области 11 октября 2024 года. Внимание на него обратили «Ведомости». Истец ООО «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит ответчику — Владиславу Бакальчуку, — но последний признавал, что это, «по сути, бизнес-единица головной компании», то есть объединённого юрлица Wildberries и Russ, «РВБ».
  • О намерении обратиться в суд «РВБ» сообщило в сентябре 2024 года, позже рассказав, что сумма претензий выросла с 27 млрд до 37 млрд рублей. Оно ссылалось на невыполнение обязательств по авансам. Бакальчук, в свою очередь, говорил, что «это условный долг по неотработанным авансам, по которым обязательства "ВБ Девелопмент" ещё не наступили».
  • Неназванный собеседник «Ведомостей» заявил, что авансы могли вывести из «ВБ Девелопмент» «по указанию Бакальчука». Откуда возникли такие предположения — не уточнил.
  • В юрфирме Nova Inc не исключают, что Бакальчук «незаконно допустил вывод аванса на подконтрольные компании, а значит, совершил незаконное отчуждение денежных средств». В таком случае Wildberries может требовать компенсацию лично с него. В «РВБ» отказались комментировать иск.
Бакальчук. Источник фото: его личный Telegram-канал
Бакальчук. Источник фото: его личный Telegram-канал
  • Маркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз». Реструктуризацию завершили к октябрю.
  • Сделка сопровождается конфликтом между Татьяной Ким (ранее — Бакальчук) и её супругом. Последний считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.
  • Сам Бакальчук тоже подал иск — к Татьяне Ким, «Вайлдберриз» и «РВБ». Он оспаривает передачу активов маркетплейса в «РВБ». Среди них: банк, товарные знаки, домены, ПО, «логистические мощности». Сумма иска, по его словам, превышает 350 млрд рублей.

#новости #wildberries #захватwildberries

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42 комментария
Курчатов

Предлагаю подать коолективный иск на Бакальчука, за то что спамит на VC

36
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Куртуазный маньерист

тогда он придёт сюда с ингушами

3
1
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Вечно молодой

Да чёто ему вообще не везёт, может ему стоит уже отойти от этого

1
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Путник

Наконец у него появился неплохой юрист. Это не он себя сам судит это гжа Ким теперь будет должна 50% от 37млрд.
При разводе не только деньги и имущество 50/50 делятся, но и долги.
Поэтому пока брак не расторгнут это очень хорошее решение пойти с этим иском в суд

4
2
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Пётр Иванов

Если он лично бабки вывел то это криминал и долг только его личный

5
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Артур Маслов

это не дележка комнаты в коммуналке при разводе, а спор хозяйствующих субьектов, ничего там пополам не делится это же не просто ОООшка, с балансом в 10тыщ, а куча разномастных юрлиц, завязанных друг с другом

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Mikhail Medvedev

Сам себя решил засудить?

7
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