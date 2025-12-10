Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Татьяна Ким официально стала единственной владелицей Wildberries — Владислав Бакальчук передал ей свой 1%

Суд вынес решение об этом ещё в апреле 2025 года.

Источник: roscongress
Источник: roscongress
  • Бакальчук перестал быть владельцем доли с 10 декабря 2025 года, пишет «Интерфакс». РБК предприниматель сообщил, что «продал» свой 1% — не раскрывая сумму сделки. По данным ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежат Татьяне Ким.
  • В апреле 2025 года суд, который рассматривал вопрос раздела имущества Ким и Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы. Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Кроме того, за ней остаётся 100% в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах. В мае Бакальчук попытался оспорить решение суда.
  • Суд проходил после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о котором объявили летом 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз».
  • Сделка сопровождалась разводом между Ким и Бакальчуком, а также конфликтом по поводу «раздела»: тот считал, что это «захват» бизнеса. Ким опровергала информацию.

#новости #wildberries #татьянаким

5
4
2
1
1
1
1
40 комментариев