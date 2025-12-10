Татьяна Ким официально стала единственной владелицей Wildberries — Владислав Бакальчук передал ей свой 1%

Суд вынес решение об этом ещё в апреле 2025 года. Источник: roscongressБакальчук перестал быть владельцем доли с 10 декабря 2025 года, пишет «Интерфакс». РБК предприниматель сообщил, что «продал» свой 1% — не раскрывая сумму сделки. По данным ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежат Татьяне Ким.В апреле 2025 года суд, который рассматривал вопрос раздела имущества Ким и Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы. Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Кроме того, за ней остаётся 100% в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах. В мае Бакальчук попытался оспорить решение суда.Суд проходил после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о котором объявили летом 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз».Сделка сопровождалась разводом между Ким и Бакальчуком, а также конфликтом по поводу «раздела»: тот считал, что это «захват» бизнеса. Ким опровергала информацию.#новости #wildberries #татьянаким