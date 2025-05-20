Владислав Бакальчук подал апелляцию на решение по разделу имущества с Татьяной Ким, по которому она стала единственной владелицей Wildberries

В апреле 2025 года предпринимательница выиграла суд и получила 1% Бакальчука в ООО «Вайлдберриз».В Савёловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества с бывшей супругой Татьяной Ким. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.В апреле 2025 года суд вынес решение в пользу предпринимательницы. Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Кроме того, за ней остаётся 100% в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах.Суд проходил после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о котором объявили летом 2024 года. Стороны создали ООО «РВБ», в котором 35% принадлежит ООО «Стинн», а 65% — ООО «Вайлдберриз».Сделка сопровождалась разводом между Ким и Бакальчуком, а также конфликтом по поводу «раздела»: тот считал, что это «захват» бизнеса. Ким опровергала информацию.В декабре 2024 года Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу. Суд также отказал Ким и «ВБ Девелопмент» в иске к Бакальчуку на 37 млрд рублей. Оба подали апелляцию.В январе 2025 года «ВБ Девелопмент» Бакальчука подала иск к Wildberries почти на 10 млрд рублей. Этот процесс ещё идёт. В марте — уже Wildberries подал иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей.#новости #wildberries