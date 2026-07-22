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Артур Томилко
Маркетплейсы

Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись ударам беспилотников

Это вторая атака на объекты маркетплейса за неделю.

  • В ночь на 22 июля 2026 года дроны атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край), сообщила компания.
  • В результате «падения обломков беспилотника» складской комплекс в Краснодаре загорелся, уведомил местный оперштаб. Пострадали три человека, их доставили в больницы.
  • Дополнено в 8:46 мск: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.
  • В Невинномысске при атаке на логистический центр пострадали пять человек, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Помощь им оказали на месте.
  • Глава Wildberries Татьяна Ким рассказала, что во время атаки сотрудников со складов эвакуировали, но подтвердила наличие пострадавших и пообещала, что компания окажет им помощь.
  • Это уже вторая атака на объекты маркетплейса за неделю. Утром 18 июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи.
  • Пожар на складе в Котовске ликвидировали к полудню 18 июля. Пожар на складе в Электростали локализовали, но на 21 июля его продолжали тушить.
  • Опрошенные Forbes эксперты оценили потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По оценкам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.

#новости #wildberries

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