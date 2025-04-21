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Полина Лааксо
Медиа

Часть кинотеатров снова откажется от «теневого» проката на майские праздники, чтобы поддержать российские новинки — «БК»

На период с 1 по 15 мая 2025 года.

  • Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»). Время проведения «акции» совпадает с выходом нескольких голливудских премьер — в частности, боевика «Расплата 2» Гэвина О'Коннора и кинокомикса «Громовержцы» Джейка Шрейера.
  • Среди российских новинок, премьера которых состоится в апреле-мае, — военные драмы «Каруза» Ивана Харатьяна, «В списках не значился» Сергея Коротаева и «Почтарь» Андрея Разенкова, семейные комедии «Сокровища гномов» Александра Бабаева и «Легенды наших предков» Ивана Соснина, а также спортивная драма «Финал» Петра Щеленова.
  • «Теневой» прокат — это показ фильмов без лицензии. В России он проходит в основном в формате «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с прокатным удостоверением, но перед ними транслируют голливудскую новинку.
  • В апреле 2024 года отказаться от нелегального проката на время праздников призывала Ассоциация владельцев кинотеатров. Как писал тогда «БК», некоторые дистрибьюторы выдвинули условие: они будут давать и продлевать ключи на свои проекты только тем, кто согласится участвовать в акции.
  • В разговоре с «БК» кинотеатры сообщали, что сборы российской фантастики «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, на которую в тот период делали основную ставку, не оправдывали ожиданий — с учётом выделенных под него сеансов. А другого репертуара при этом не хватало. На ноябрьские праздники они снова временно отказывались от «теневого» проката.
Джон Бернтал и Бен Аффлек. Кадр из фильма «Расплата 2» Гэвина О'Коннора
Джон Бернтал и Бен Аффлек. Кадр из фильма «Расплата 2» Гэвина О'Коннора
Таня Боброва
Офлайн
«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума

Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Источник: «Кинопоиск» 

#новости #кинотеатры

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