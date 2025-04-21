Часть кинотеатров снова откажется от «теневого» проката на майские праздники, чтобы поддержать российские новинки — «БК»

На период с 1 по 15 мая 2025 года.Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»). Время проведения «акции» совпадает с выходом нескольких голливудских премьер — в частности, боевика «Расплата 2» Гэвина О'Коннора и кинокомикса «Громовержцы» Джейка Шрейера.Среди российских новинок, премьера которых состоится в апреле-мае, — военные драмы «Каруза» Ивана Харатьяна, «В списках не значился» Сергея Коротаева и «Почтарь» Андрея Разенкова, семейные комедии «Сокровища гномов» Александра Бабаева и «Легенды наших предков» Ивана Соснина, а также спортивная драма «Финал» Петра Щеленова.«Теневой» прокат — это показ фильмов без лицензии. В России он проходит в основном в формате «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с прокатным удостоверением, но перед ними транслируют голливудскую новинку.В апреле 2024 года отказаться от нелегального проката на время праздников призывала Ассоциация владельцев кинотеатров. Как писал тогда «БК», некоторые дистрибьюторы выдвинули условие: они будут давать и продлевать ключи на свои проекты только тем, кто согласится участвовать в акции.В разговоре с «БК» кинотеатры сообщали, что сборы российской фантастики «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, на которую в тот период делали основную ставку, не оправдывали ожиданий — с учётом выделенных под него сеансов. А другого репертуара при этом не хватало. На ноябрьские праздники они снова временно отказывались от «теневого» проката.Джон Бернтал и Бен Аффлек. Кадр из фильма «Расплата 2» Гэвина О'КоннораПо данным «Невафильм», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Залы тогда простаивали в том числе из-за недостатка контента, который сократился на фоне ухода правообладателей из страны.Из-за этого некоторые объекты начали перепрофилироваться или предлагать «предсеансовое обслуживание». Без удостоверения «крутили» «Бэтмена», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймера» и другие картины. За 2024 год «теневой» прокат принёс кинотеатрам 4,3 млрд рублей.Таня БоброваОфлайн10 апр«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.#новости #кинотеатры