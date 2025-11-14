Популярное
Евгения Евсеева
Медиа

The Hollywood Reporter: Sony получила права на экранизацию фильма о Лабубу — компания хочет выпустить франшизу про «вирусную» игрушку от Pop Mart

Но деталей пока нет.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Sony получила права на экранизацию для бренда Лабубу — и в случае успеха хочет превратить один фильм во франшизу, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
  • Будет это фильм или мультфильм — неизвестно. Кто станет продюсером и режиссёром — тоже. Дата начала производства и выхода фильма также неясна. Sony отказалась от комментариев.
  • Лабубу вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.
  • Прибыль компании благодаря этому за первую половину 2025-го выросла на 397% год к году — до 4,7 млрд юаней. Выручка увеличилась на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней.
  • А основатель и глава компании Ван Нин на фоне этого вошёл в топ-100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.
Источник: Getty Images

#новости #popmart #лабубу

