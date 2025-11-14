The Hollywood Reporter: Sony получила права на экранизацию фильма о Лабубу — компания хочет выпустить франшизу про «вирусную» игрушку от Pop Mart

Но деталей пока нет.Источник: Getty ImagesSony получила права на экранизацию для бренда Лабубу — и в случае успеха хочет превратить один фильм во франшизу, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.Будет это фильм или мультфильм — неизвестно. Кто станет продюсером и режиссёром — тоже. Дата начала производства и выхода фильма также неясна. Sony отказалась от комментариев.Лабубу вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.Прибыль компании благодаря этому за первую половину 2025-го выросла на 397% год к году — до 4,7 млрд юаней. Выручка увеличилась на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней.А основатель и глава компании Ван Нин на фоне этого вошёл в топ-100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.Ася КарповаДеньги12 июняОснователь Pop Mart вошёл в топ-10 богатейших людей Китая из-за ажиотажа вокруг игрушек Лабубу Россияне в мае 2025 года потратили 2 млн рублей на зверьков на маркетплейсах. #новости #popmart #лабубу