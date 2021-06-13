«Почти всю музыку представляют три крупнейшие компании»: как корпорации монополизировали музыкальный рынок США Статьи редакции
По мнению Wired, музыкальный рынок США контролируется тремя лейблами, стриминговые сервисы забирают слушателей, а музыкальные площадки пострадали за год пандемии. Изменить ситуацию может только новый антимонопольный закон.
Пересказ материала Wired.
United We Stand: как музыкальные лейблы объединились в конгломераты
До 1950-х годов в американской индустрии работало множество небольших лейблов, которые продвигали артистов. С середины 1960-х некоторые из них стали объединяться — для управления крупными музыкантами и их записями.
В результате на рубеже 1990-2000-х на рынке доминировали пять крупнейших лейблов: Universal, Sony, Warner Music, BMG и EMI. В 2003 году Sony купила BMG, а почти десять лет спустя Universal Music поглотила компанию EMI. Крупных лейблов осталось всего три.
Слушатели и небольшие компании из этой сферы просили чиновников заблокировать обе сделки, утверждая, что объединённые гиганты получат слишком большую базу артистов и контроль над распространением физических копий альбомов. Однако антимонопольный регулятор одобрил оба слияния.
Сегодня Universal Music настолько велика, что у её подлейблов — Capitol Records, Interscope, Def Jam, Republic — есть собственные дочерние компании.
В начале 2000-х Министерство юстиции США заподозрило лидеров рынка в злоупотреблении доминирующим положением.
Компании отказались лицензировать каталоги музыки онлайн-сервисам, вместо этого запустив собственные стриминговые продукты, такие как Pressplay и MusicNet. Правительство в итоге не предприняло никаких действий.
За несколько месяцев до этого Warner Music передала доставку и хранение записей компании Direct Shot Distributing, которая работала с Universal и Sony. Неясно, почему крупные лейблы выбрали одну фулфилмент-компанию, ошибка которой поставила под угрозу существование сотен магазинов и распространителей, пишет издание.
Крупные лейблы значительно сузили понятие «популярной музыки» и вытеснили независимых исполнителей, считает Wired. 90% песен, попавших в чарты Billboard за последние десять лет, выпустили артисты крупнейших лейблов.
В индустрии стало меньше разнообразия и новинок: в список Billboard Hot 100 в 1966 году вошли 740 свежих композиций, тогда как к 2001 году это число упало до 308.
Неконтролируемое доминирование на рынке поп-музыки — частично результат «стратегии блокбастеров»: чрезмерного инвестирования в самых прибыльных исполнителей и альбомы. Успех стратегии подкрепили другие «киты» музыкальной индустрии: Spotify, Apple, YouTube и прочие платформы, утверждает Wired.
OK Computer: взлёт онлайн-музыки и к чему он привёл
С 1998 по 2013 год выручка отрасли упала более чем наполовину, с $14 млрд до $6 млрд, поскольку из-за появления онлайн-музыки снизились продажи компакт-дисков.
Стриминг стал основным способом массового распространения музыки и главным источником доходов отрасли. Аналитики полагают, что этот рынок будет приносить $75 млрд в год к концу десятилетия, что более чем в три раза превышает показатель конца 90-х.
Вместе со стримингом росла и власть корпораций над распространением музыки. На Spotify и YouTube приходится три четверти прослушиваний во всём мире. А если добавить к ним продукты от Apple и Amazon, получится почти весь рынок, отмечает Wired.
Сервисы сделали крупные лейблы ещё богаче. В 2019 году исследовательская группа MBW подсчитала, что каждый из трёх крупных лейблов получает около $1 млн в час на стриминге.
Издание называет выплаты музыкантам микроскопическими. Чтобы заработать на YouTube $1472, минимальную ежемесячную зарплату в США, артисту нужно более 2 млн прослушиваний. Spotify предлагает не намного больше — треть цента за одно прослушивание.
Стриминг приносит 80% всех доходов отрасли. Музыкальным сервисам очень нужны крупные компании, а те всё больше полагаются на стриминг, пишет издание.
Такая позиция позволяет Spotify взимать «огромную» плату с больших и малых лейблов за право доступа к аудитории. В мире до стриминга выручка от продаж альбомов делилась так: 70% получал лейбл, а 30% тратили на создание, распространение и продажи записей. Сегодня эти 30% забирает себе Spotify.
В 2019 году Spotify запустил сервис Marquee, в котором лейблы могут платить за всплывающую рекламу, побуждающую пользователей послушать новую запись или исполнителя.
В ноябре 2020 года сервис анонсировал программу Discover — с её помощью лейблы и правообладатели могут продвигать свои треки через «радио» в обмен на низкую ставку роялти. Музыка с помощью алгоритмов попадает в рекомендуемые подборки.
Профессор Музыкального колледжа Беркли Джордж Говард считает, что эта механика напоминает пэйолу — выплаты радио и телеканалам для раскрутки исполнителей за счёт создания искусственного интереса. Это также нарушает легенду бизнес-модели Spotify: что пользователи слышат музыку на основе собранных данных об их предпочтениях, пишет Wired.
Чем чаще правообладатели продвигают треки на платформах, тем хуже для слушателя. В то же время стриминговые сервисы хотят сэкономить на выплате роялти, полагает Кевин Эриксон, глава отраслевой некоммерческой организации Future of Music Coalition. Эриксон добавляет, что сервисы искусственно занижают выплаты музыкантам и это особенно вредит малоизвестным исполнителям.
Spotify не согласен и утверждает, что несмотря на инструменты для продвижения, успех песни определяют слушатели.
Издание замечает, что по крайней мере до пандемии большинство групп «среднего класса» могли рассчитывать на концерты и туры, чтобы поддерживать свою музыку и зарабатывать на ней. Однако законы рынка вмешиваются и в эту сферу.
Live From: что происходит на концертных площадках
Около 90% опрошенных владельцев концертных площадок США в начале пандемии Covid-19 заявили, что без федеральной поддержки они обанкротятся в течение полугода. Идёт второй год, а деньги так и не выделили, сотни независимых заведений закрылись, отмечает издание.
В октябре 2020 года соучредитель фестиваля Lollapalooza Марк Гейгер объявил, что собирает инвестиции на проект SaveLive. Это частный фонд для спасения независимых заведений, оказавшихся на грани закрытия.
По планам Гейгера клубы перейдут в его собственность: для получения инвестиций от SaveLive владельцы должны передать ему контрольный пакет акций заведений. Wired отмечает, что вряд ли это можно назвать благотворительностью.
Издание считает, что идея проекта похожа на Live Nation — компанию, которая захватила индустрию живых выступлений.
К 2005 году Clear Channel выделила своё подразделение живой музыки в новую отдельную компанию — Live Nation. Она стала крупнейшим в США менеджером артистов и организатором мероприятий и вторым по величине владельцем концертных залов.
С тех пор Live Nation объединила в конгломерат Liberty Media:
- Сервис по продаже билетов Ticketmaster.
- Монополиста спутникового радио SiriusXM.
- И лидера на рынке онлайн-радио Pandora.
В 2020 году Liberty Media получила разрешение взять под контроль iHeartMedia, крупнейшего владельца радиостанций в США. Антимонопольные органы одобрили все сделки.
Участники рынка опасаются, что конгломерат будет предоставлять услуги только дружественным исполнителям, лейблам и площадкам.
В конце 2019 года Министерство юстиции США обнаружило, что Live Nation несколько лет злоупотребляла своим положением и запрещала артистам выступать в заведениях, которые отказывались использовать Ticketmaster. Министерство могло подать в суд за нарушение антимонопольного закона, но не стало этого делать.
В феврале 2021 года Live Nation объявила, что у неё есть резервы наличными в размере $2,5 млрд, а в апреле 2020 года она получила $500 млн от саудовских инвесторов — роскошь, по оценке Wired, недоступная независимым площадкам и промоутерам.
Rage Against the Machine: как правительство США может повлиять на баланс сил
Бесконечные слияния в музыкальной индустрии привели к концентрации власти у нескольких компаний и нарушению антимонопольного законодательства. После многих лет бездействия антимонопольная служба США, похоже, готова положить конец объединениям и рассредоточить власть, считает Wired.
В конце 2020 года Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Facebook за приобретение Instagram и WhatsApp из-за подавления конкуренции между приложениями. Случай стал первым крупным делом о монополии за годы и продемонстрировал готовность государства предотвращать вредные слияния.
Сенатор Эми Клобучар разработала и отправила на рассмотрение в Сенат новый антимонопольный закон. По нему власти обяжут компании доказывать пользу слияний. Если правительство решит, что сделка способствует конкуренции, то одобрит её.
Закон будет применяться и к фирмам, контролирующим запись композиций. Палата представителей также работает над способами ограничить возможности крупных ИТ-компаний.
Укрепление антимонопольных органов важно для музыкального бизнеса, поскольку компании быстро объединяются на этом рынке, пишет Wired.
В феврале 2021 года Sony потратила $430 млн на покупку AWAL, крупного независимого дистрибьютора цифровой музыки. Liberty Media создала компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) — «пустышку», к которой можно будет присоединить любой медиапроект для последующего выхода на биржу.
Расширенный закон о монополии может помешать конгломерату вроде Liberty Media использовать радио и стриминг для увеличения количества туров и артистов под контролем Live Nation. Теперь любая компания, владеющая более чем 30% рынка, будет контролироваться антимонополистами.
Wired считает, что благодаря новому законодательству независимые артисты, площадки и лейблы смогут зарабатывать больше. Ведь власти повлияют на посредников, которые снижают доходы исполнителей и берут деньги за охват аудитории, распространение музыки и доступ к концертным залам.
Сегодня в мире больше артистов, чем когда-либо, распространение творчества упростилось, так как нет необходимости производить и доставлять физические копии альбомов. Единственная проблема — это монополизация, пишет Wired.
> Сегодня эти 30% забирает себе Spotify.
обожаю эту лицемерную шваль "Apple плохой, он отбирает у нас 30%".
Не люблю это зеленое болото, по факту просто распиаренный мейнстрим сервис. Ни толковых рекомендаций, только каждый день меняют интерфейс, по факту гнилая конторка. Пользовался зеленым болтом порядка пары лет в году так 17-18, разочаровался в этом недосервисе. Ещё хватает наглости цены на подписки поднимать)
А каким сервисом сейчас пользуетесь?
Можно засетапить себе на Домашний сервак свой локальный аля спотифай. Все работает удобно и четко. Все что слушаешь падает по апи в ластфм и там потом можно посмотреть что тебе рекомендуют
сервис как сервис, качество самого сервиса ничего выдающегося, еще и у меня крашится часто на айфоне... рекомендации обычные, гугл музыка радио мне нравилось больше.
Три крупных компании это монополия? Хм
Технически это олигополия, да.
Так сложилось, что монопольным рынком называют такой, где высок индекс Герфиндаля. В каждой стране по-своему определяют пороговое значение для использования термина "монополия".
или деверсификация )) лол.
если проверить источники финансирования, совет директоров, и держателей акций, это будут смежные силы ))
Для чего вообще нужны лейблы в век стриминга? Когда сам можешь записать и выложить
Для промо. У инди артиста нет шансов пробиться на витрины площадок.
Праздничный Никита
А если учитывать, что 99% инди - артистов - это сраное говно, то может и к лучшему это -)
У них и в спотифай нету шансов по факту пробиться, если ты целенаправленно не знаешь что искать. Очень часто мелких артистов даже в кураторские листы не добавляют. К примеру мне подкидывает очень регулярно классные вещи Пандора премиум, для интереса чекаешь в спотифай, а у этих артистов всего 15-20 прослушиваний в месяц. Зеленое болото пиарит всяких дрейков и прочих популяров, даже пихает их в твои персональные листы, когда их не слушаешь. говорят они специально берут дополнительную плату, что бы тебе специально они попадали в листы)
Не только для промо - авторство, права.
Лейбл берет в управление права, в надежде заработать на них.
Изменить ситуацию может только новый антимонопольный закон.
..и музофоны (музофонды или кто там они сейчас), зайцевнеты, рутрекеры и прочие флибустьеры
А что могут предложить иные желающие с нуля этим всем заняться? Более низкие цены? Более выгодные условия? Очевидно, что нет. На кой они тогда нужны на рынке?
власти повлияют на посредников, которые снижают доходы исполнителей и берут деньги за охват аудитории, распространение музыки и доступ к концертным залам.
А откель деньгА, если будет меньший охват аудитории, меньшие продажи и кол-во концертов? Нарисуют?
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проблема сверх корпораций не в том что он на вершине,
и им удалось консолидировать и обобщить свою сферу. Это естественный процесс.
Дело скорее в том, что они не служат потребителям, только себе.
Почему собственно компании имеют доступ к рынкам и пользователям, собирая с них ресурсы, но при этом люди не могут напрячь их работать на общее социальное благо.
>Семь лучших артистов на Spotify зарабатывают около $450 тысяч в год, в то время как гонорар 99% остальных артистов — в среднем $26 в год.
Самая бесполезная статистика на свете. Сколько у них артистов всего на сервисе? Может там десятки миллионов артистов с парой трэков из разных стран мира? Точных данных по количеству артистов на спотифай нет, нагуглил что в 2018 было "больше 3М". Допустим сейчас 5М, тогда топ 7 артистов собирают около 2% от всех денег (7 * 450000 / (26 * 5000000 + 7 * 450000)). Уже как-то не так впечатляюще звучит.
Там по ссылке есть точные цифры (в цитате исказили конечно)
7 артистов по 448к в среднем
1000 артистов по 77.4к в среднем
42000 артистов по 29к в среднем
и оставшиеся 5,4 миллиона артистов по 26 баксов в среднем
Имхо, 43 тысячи тех, кто на вершине списка — это не так уж и мало
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А в чем проблема? Ну логично, что лейблы платя много ставят условия какие-то. Не хотите - делайте свой лейбл или уходите к независимому. В России многие артисты уходили и уходят от гигантов звукозаписи, а тут с оплатой за твои песни на стримингах еще хуже. Сегодня сделать свой лейбл проще чем когда-либо, заключить контракт со стриминговыми сервисами тоже можно, в конце концов, сегодня все артисты зарабатывают в основном не за счет продажи музыки как раньше - раскручивайтесь в инстаграме и ютьюбе, записывайте диск, делайте свой лейбл, поезжайте в тур.
Да хер сделаешь. Ты всегда будешь под кем-то. Не дадут тебе прямых контрактов.
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Не знал, что Liberty Media, которая владеет Формулой 1 такая крупная в музыкальной индустрии.
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Обращайте внимание на виниловые релизы. Там полно инди лейблов и новой хорошей музыки. Глаза разбегаются, а кошелек стонет
ХЗ как сейчас, но раньше я так понял в РФ кто под Пугачеву и их банду не лег, вообще не могли рассчитывать что появятся на телевидении (а значит и с корпоративами облом будет).
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Ой вей, как будто артисты НЕ САМИ пошли к лейблам в обмен на вкусные контракты в начале/середине их карьеры? Кажется никто их не заставлял? Про то, что пробиться тяжело, это тоже так себе аргумент. Пробиться можно, надо понимать как работают рекомендации новой музыки в стриминговых сервисах (градиентное увеличение тестовой выборки). А чтобы быть там, не обязательно заключать контракт с лейблом. Есть сервисы публикации, которые заливают музыку сразу на все платформы и не берут роялти. Зарабатывают они тем, что предлагают подписаться перспективным артистам, зашедшим к ним на платформу.
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Ну ля это бизнес... невидимая рука рынка... спрос\предложение... а что вы хотели?!
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