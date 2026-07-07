Фотобанк Getty Images официально отказался от слияния с Shutterstock

Компания не согласилась с условием британского регулятора, который потребовал продать издательский бизнес Shutterstock.Источник: Getty Images Getty Images направила Shutterstock уведомление о расторжении соглашения, пишет The Wall Street Journal. Фотобанки договорились о слиянии в январе 2025 года. Тогда объединённую компанию оценивали примерно в $3,7 млрд.В начале июля 2026 года совет директоров Getty Images проголосовал против закрытия сделки, если она потребует продажи издательского бизнеса Shutterstock (Shutterstock Editorial, Backgrid и Splash). На этом настаивало Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании.Акции Getty Images падают на 9,5% в ходе торгов 7 июля 2026 года, бумаги Shutterstock дешевеют на 2,7%.Getty Images основана в 1995 году, Shutterstock — в 2003 году. В 2021 году первая купила сервис бесплатных стоковых фотографий Unsplash.#новости