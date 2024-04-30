Деньги
Полина Лааксо

Общая стоимость активов Илона Маска за неделю выросла на $37,3 млрд — помог рост цен на акции Tesla Статьи редакции

Для предпринимателя это наибольший недельный прирост с марта 2022 года.

  • Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные своего «индекса миллиардеров». На 30 апреля 2024 года глава Tesla и SpaceX, а также владелец X и основатель The Boring Company занимает третью строку с общим состоянием в $202 млрд, уступая главе Amazon Джеффу Безосу ($203 млрд) и главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно ($217 млрд).
  • Аналитики Bloomberg объясняют резкий прирост преимущественно подорожанием акций Tesla. 29 апреля СМИ сообщили, что Маск получил предварительное одобрение от китайских регуляторов на запуск в КНР ПО для автономного вождения (Full Self-Driving), а также заключил соглашение с Baidu, чтобы использовать в стране её картографические и навигационные функции.
  • Ещё 26 апреля акции Tesla торговались по цене $163,22 за штуку, а уже 29 апреля на закрытии торгов стоили по $194,05.
Илон Маск. Источник фото: CNN
  • В апреле 2024 года Tesla рассказала, что в первом квартале её поставки упали на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года и на 8% год к году. Она связала это с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море, а также необходимостью адаптировать производство под обновлённую Model 3.
  • В этом же месяце Reuters написало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с Китаем. Маск назвал это «враньём».
  • Позже компания объявила сотрудникам, что сократит 10% штата. Затем отозвала «практически все доставленные» Cybertruck, чтобы исправить проблему с педалями, и на нескольких рынках снизила стоимость систем автономного вождения, а также автомобилей.
  • Выручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% год к году и составила $21,3 млрд. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд. CNBC писало, что падение финансовых показателей связано c растущей конкуренцией и снижением цен на электромобили.
  • Отчитавшись о делах компании, Илон Маск рассказал инвесторам, что в начале 2025 года Tesla планирует начать производство новых моделей, в том числе «более доступных».
Деньги
Полина Лааксо
В каких активах Илон Маск «хранит» капитал, благодаря которому считается одним из богатейших людей мира Статьи редакции

В «индексе миллиардеров» Bloomberg предприниматель обгоняет Бернара Арно и Джеффа Безоса. Что представляет из себя его состояние — в пересказе The Washington Post.

Илон Маск. Источник: People

#новости #илонмаск #tesla

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Ещё 450 ₽ и меня догонит, молодец, товарищ Маск.

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Labeling

Владимир Владимирович?

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High Stakes

Как тебе такое, Рогозин?

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under construction

хороший план.
1. расскажи что все хреново.
2. откажись от раскрутки ненужного проекта
3. уволь пять лоботрясов.

акции -20% (быстро покупаешь все что можно)

1. расказываешь, что все на самом деле зашибись
2. продаешь акции +20%\

еще 20 миллиардов в кармане

многоходовочка

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Optimus

Потом садишься на 20 лет за манипуляции с ценой акций.

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Андрей

Но он делает последние 4 года. Не только с Теслой, но и с криптой через посты в Твиттере. Вроде его брата даже ловили на инсайдерской

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Optimus

Нет. Это сраные шортеры постоянно пытаются обвалить Теслу и поэтому Маску приходится реагировать.

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Александр Чигинев

Почти окупился Твитер, ура!

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Анна Никулина

а все благодаря разваливающимся автомобилям сяоми,прям удружили Тесле

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Никита

Давай, Маск. Ты можешь!

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