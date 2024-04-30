Общая стоимость активов Илона Маска за неделю выросла на $37,3 млрд — помог рост цен на акции Tesla Статьи редакции
Для предпринимателя это наибольший недельный прирост с марта 2022 года.
- Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные своего «индекса миллиардеров». На 30 апреля 2024 года глава Tesla и SpaceX, а также владелец X и основатель The Boring Company занимает третью строку с общим состоянием в $202 млрд, уступая главе Amazon Джеффу Безосу ($203 млрд) и главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно ($217 млрд).
- Аналитики Bloomberg объясняют резкий прирост преимущественно подорожанием акций Tesla. 29 апреля СМИ сообщили, что Маск получил предварительное одобрение от китайских регуляторов на запуск в КНР ПО для автономного вождения (Full Self-Driving), а также заключил соглашение с Baidu, чтобы использовать в стране её картографические и навигационные функции.
- Ещё 26 апреля акции Tesla торговались по цене $163,22 за штуку, а уже 29 апреля на закрытии торгов стоили по $194,05.
- В апреле 2024 года Tesla рассказала, что в первом квартале её поставки упали на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года и на 8% год к году. Она связала это с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море, а также необходимостью адаптировать производство под обновлённую Model 3.
- В этом же месяце Reuters написало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с Китаем. Маск назвал это «враньём».
- Позже компания объявила сотрудникам, что сократит 10% штата. Затем отозвала «практически все доставленные» Cybertruck, чтобы исправить проблему с педалями, и на нескольких рынках снизила стоимость систем автономного вождения, а также автомобилей.
- Выручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% год к году и составила $21,3 млрд. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд. CNBC писало, что падение финансовых показателей связано c растущей конкуренцией и снижением цен на электромобили.
- Отчитавшись о делах компании, Илон Маск рассказал инвесторам, что в начале 2025 года Tesla планирует начать производство новых моделей, в том числе «более доступных».
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Ещё 450 ₽ и меня догонит, молодец, товарищ Маск.
Владимир Владимирович?
Как тебе такое, Рогозин?
хороший план.
1. расскажи что все хреново.
2. откажись от раскрутки ненужного проекта
3. уволь пять лоботрясов.
акции -20% (быстро покупаешь все что можно)
1. расказываешь, что все на самом деле зашибись
2. продаешь акции +20%\
еще 20 миллиардов в кармане
многоходовочка
Потом садишься на 20 лет за манипуляции с ценой акций.
Но он делает последние 4 года. Не только с Теслой, но и с криптой через посты в Твиттере. Вроде его брата даже ловили на инсайдерской
Нет. Это сраные шортеры постоянно пытаются обвалить Теслу и поэтому Маску приходится реагировать.
Почти окупился Твитер, ура!
а все благодаря разваливающимся автомобилям сяоми,прям удружили Тесле
Давай, Маск. Ты можешь!