Мосбиржа исключит расписки нидерландской X5 Retail Group с 25 ноября 2024 года

Торги акциями российской X5 Group начнутся на площадке с 9 января 2025 года.Мосбиржа объявила, что с 25 ноября 2024 года проведёт делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) нидерландской X5 Retail Group.29 марта 2024 года Минпромторг сообщил, что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group в российской «дочке».Ведомство указывало, что нидерландская компания владеет более 50% российской X5 Group, и это создаёт «риски причинения вреда российскому подразделению, России и её гражданам». Иск удовлетворили в конце апреля.До этого ООО «Корпоративный центр ИКС 5» внесли в перечень экономически значимых организаций. Компания управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».5 апреля Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Group. В конце июля площадка внесла акции «Корпоративного центра ИКС 5» в первый уровень листинга. В начале октября она объявила, что торги акциями Х5 Group возобновятся с 9 января 2025 года. Тикер пока не присвоен.Источник: «Ведомости»#новости #x5group
Вот так оказывается, нидерландские фройлян всю Россию кормят
Нам реклама парит что рюсськие все это компании) все распродали
Посмотрите год слияний, созданий. Человеку свойственно дружить с другими народами - тем более в инвестициях.
Была х5, станет х6. Или х3
X5 Retail Group еще оказалась и не русской?
А не повлияет это на цены в магазинах сети Х5? Как обычно пострадают покупатели из-за игр больших компаний.