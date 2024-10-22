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Евгения Евсеева
Деньги

Мосбиржа исключит расписки нидерландской X5 Retail Group с 25 ноября 2024 года

Торги акциями российской X5 Group начнутся на площадке с 9 января 2025 года.

  • Мосбиржа объявила, что с 25 ноября 2024 года проведёт делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) нидерландской X5 Retail Group.
  • 29 марта 2024 года Минпромторг сообщил, что подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group в российской «дочке».
  • Ведомство указывало, что нидерландская компания владеет более 50% российской X5 Group, и это создаёт «риски причинения вреда российскому подразделению, России и её гражданам». Иск удовлетворили в конце апреля.
  • До этого ООО «Корпоративный центр ИКС 5» внесли в перечень экономически значимых организаций. Компания управляет в России сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».
  • 5 апреля Мосбиржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Group. В конце июля площадка внесла акции «Корпоративного центра ИКС 5» в первый уровень листинга. В начале октября она объявила, что торги акциями Х5 Group возобновятся с 9 января 2025 года. Тикер пока не присвоен.
Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

#новости #x5group

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6 комментариев
Cтас Белов

Вот так оказывается, нидерландские фройлян всю Россию кормят

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Правдаруб

Нам реклама парит что рюсськие все это компании) все распродали

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Любознательный

Посмотрите год слияний, созданий. Человеку свойственно дружить с другими народами - тем более в инвестициях.

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Хэппи милф

Была х5, станет х6. Или х3

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Курчатов

X5 Retail Group еще оказалась и не русской?

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Ирина Жданова

А не повлияет это на цены в магазинах сети Х5? Как обычно пострадают покупатели из-за игр больших компаний.

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