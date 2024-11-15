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Полина Лааксо
Деньги

Агентство страхования вкладов начнёт выплаты вкладчикам БКФ не позднее 29 ноября 2024 года

Утром 15 ноября у банка отозвали лицензию.

  • Агентство страхования вкладов (АСВ) признало наступление страхового случая. По предварительной оценке, общая сумма выплат составит 2,64 млрд рублей.
  • Принимать заявления от вкладчиков планируют в электронном виде: через сайт самого АСВ или Госуслуги и через некоторые банки. Банки-агенты будут выбраны на конкурсной основе до 20 ноября.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • «Банк Корпоративного Финансирования», он же БКФ, получил лицензию ЦБ в 1994 году и обслуживал и кредитовал малый и средний бизнес. По величине активов занимал 230 место в российской банковской системе.
  • ЦБ решил отозвать у БКФ лицензию, потому что тот не исполнял законы и допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Вклады до 1,4 млн рублей должны вернуть клиентам в полном объёме.

#новости #цб

25 комментариев
Griby Lenina

Агентство страхования вкладов начнёт выплаты вкладчикам БКФ не позднее 29 ноября 2024 года

А закончит не раньше марта 2051-го.

7
3
1
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Wittgenstein

да камон, нормально они заканчивают. Это не же кредиторы четвертой очереди. Тем более выплаты идут со счета АСВ, а не с оставшегося имущества банка. В общем, просили не переживать.

5
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Константин Афанасьев

А время оно такое.

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Iren Irish

Если цб забанкротил банк, значит точно хороший был банк

2
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Иванов Иван

Да да, лучший. Именно этим ЦБ и занимается.

6
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Цифровые комплексы

Конечно хороший. Вопрос - для кого )

1
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Макс Фактор

А у кого больше 1,4 млн на вкладе получают вялого

1
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