Утром 15 ноября у банка отозвали лицензию. Агентство страхования вкладов (АСВ) признало наступление страхового случая. По предварительной оценке, общая сумма выплат составит 2,64 млрд рублей.Принимать заявления от вкладчиков планируют в электронном виде: через сайт самого АСВ или Госуслуги и через некоторые банки. Банки-агенты будут выбраны на конкурсной основе до 20 ноября.Источник фото: «Известия»«Банк Корпоративного Финансирования», он же БКФ, получил лицензию ЦБ в 1994 году и обслуживал и кредитовал малый и средний бизнес. По величине активов занимал 230 место в российской банковской системе.ЦБ решил отозвать у БКФ лицензию, потому что тот не исполнял законы и допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Вклады до 1,4 млн рублей должны вернуть клиентам в полном объёме.#новости #цб
Агентство страхования вкладов начнёт выплаты вкладчикам БКФ не позднее 29 ноября 2024 года
А закончит не раньше марта 2051-го.
да камон, нормально они заканчивают. Это не же кредиторы четвертой очереди. Тем более выплаты идут со счета АСВ, а не с оставшегося имущества банка. В общем, просили не переживать.
А время оно такое.
Если цб забанкротил банк, значит точно хороший был банк
Да да, лучший. Именно этим ЦБ и занимается.
Конечно хороший. Вопрос - для кого )
А у кого больше 1,4 млн на вкладе получают вялого