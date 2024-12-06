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Таня Боброва
Деньги

«Не ожидаем никаких сюрпризов»: Греф заявил, что в «Сбере» не видят «пространства» для существенного ослабления рубля

Но к концу 2025 года прогнозируют курс в 112-115 рублей за доллар.

  • Курс рубля продолжит колебаться, но «пространства для такого существенного ослабления» нет, приводит «Интерфакс» слова главы «Сбера» Германа Грефа. По его мнению, равновесный курс «на сегодня» — 100-105 рублей за доллар.

Сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим, он [курс] будет колебаться в зависимости от ситуации, сейчас мы не видим пока пространства для такого существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учётом инфляции. Я раньше говорил, что он на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно 100-105 рублей. Это тот коридор, который должен быть сегодня.

Герман Греф, глава «Сбера»
  • На конец 2025 года, по прогнозам «Сбера», курс будет находиться в коридоре 112-115 рублей за доллар, добавил Греф.
  • 5 декабря 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ситуации с курсом рубля «неделя-две, ещё одна неделька — и всё будет в порядке».
  • Он отмечал, что резкое ослабление российской валюты в конце ноября было связано с санкциями против «Газпромбанка». Из-за этого участникам рынка «необходимо время для поиска новых возможностей для расчётов с контрагентами». Владимир Путин объяснял падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть.
  • На 6 декабря 2024 года ЦБ установил курс в 103,38 рубля за доллар, при этом на конец ноября он составлял 108,01 рубля, а на международном рынке Forex превышал 114 рублей. 6 декабря курс доллара на Forex впервые с конца ноября опускался ниже 100 рублей.
Таня Боброва
Деньги
График: как менялся официальный курс доллара почти за три года

В ноябре 2024 года курс приближается к максимумам марта 2022-го.

На графике отмечены начало «спецоперации», введение санкций США против Мосбиржи и санкций против «Газпромбанка». Источник: ЦБ

#новости #курсывалют #германгреф

11
11
59 комментариев
Alex Exceptional

Значит ждите шиндец неминуем😀🤣

14
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Будущее вчера

Значит ждите шиндец неминуемТак же неминуем, как "доллар по 200" в 2022 году? Или это неудобный вопрос?

1
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Big Lebovvski (Владислав)

Вот аналогичные мысли возникли.

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Досвидос

Ради любопытства нашел, что он говорил по этой теме ранее

7 нояб. 2023 г. — Фундаментальный курс рубля к доллару составляет 85–90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф

6 июн. 2024 г. — Глава Сбербанка заявил, что во второй половине 2024 года национальная валюта будет находиться «в коридоре 90-95 рублей

6 дек. 2024 г. — Я раньше говорил, что он на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно 100-105 рублей. Это тот коридор, который должен быть сегодня.

Ну то-есть по мнению грефа рубль обесценивается на 10 рублей каждый пол года. Все по плану, гойда 😀

14
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Egor Pankin

Не понял, по какому плану? Чьему плану?
Грубо говоря, банкира спросили, от какого прогноза курса они там отталкиваются. Не какой будет. А какой ожидают в ближайшее время.
Если бы он точно знал - в банке не работал. Сидел бы дома чай пил, трейдился раз в неделю.

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С А

Ох уж эти сберовские эксперты.

4
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Кирилл Митушин

на вс таких тоже много)

1
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