«Не ожидаем никаких сюрпризов»: Греф заявил, что в «Сбере» не видят «пространства» для существенного ослабления рубля

Сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим, он [курс] будет колебаться в зависимости от ситуации, сейчас мы не видим пока пространства для такого существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учётом инфляции. Я раньше говорил, что он на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно 100-105 рублей. Это тот коридор, который должен быть сегодня.
Значит ждите шиндец неминуем😀🤣
Значит ждите шиндец неминуемТак же неминуем, как "доллар по 200" в 2022 году? Или это неудобный вопрос?
Вот аналогичные мысли возникли.
Ради любопытства нашел, что он говорил по этой теме ранее
7 нояб. 2023 г. — Фундаментальный курс рубля к доллару составляет 85–90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф
6 июн. 2024 г. — Глава Сбербанка заявил, что во второй половине 2024 года национальная валюта будет находиться «в коридоре 90-95 рублей
6 дек. 2024 г. — Я раньше говорил, что он на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно 100-105 рублей. Это тот коридор, который должен быть сегодня.
Ну то-есть по мнению грефа рубль обесценивается на 10 рублей каждый пол года. Все по плану, гойда 😀
Не понял, по какому плану? Чьему плану?
Грубо говоря, банкира спросили, от какого прогноза курса они там отталкиваются. Не какой будет. А какой ожидают в ближайшее время.
Если бы он точно знал - в банке не работал. Сидел бы дома чай пил, трейдился раз в неделю.
Ох уж эти сберовские эксперты.
на вс таких тоже много)