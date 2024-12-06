«Не ожидаем никаких сюрпризов»: Греф заявил, что в «Сбере» не видят «пространства» для существенного ослабления рубля

Сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим, он [курс] будет колебаться в зависимости от ситуации, сейчас мы не видим пока пространства для такого существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учётом инфляции. Я раньше говорил, что он на уровне 90-95 рублей за доллар, сегодня это примерно 100-105 рублей. Это тот коридор, который должен быть сегодня.