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Артур Томилко
Деньги

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 100 рублей

В предыдущий раз это происходило в начале декабря 2024 года.

  • По сравнению с 24 декабря ЦБ снизил курс доллара на 1,74 рубля, до 99,87 рубля. Курс евро регулятор снизил на 1,02 рубля, до 104,23 рубля. Курс юаня 25 декабря составит 13,66 рубля (на 16 копеек меньше).
  • На межбанковском валютном рынке курс доллара 24 декабря 2024 года достигал 114 рублей. На момент написания заметки американская валюта торгуется на уровне 100,43 рубля.
  • С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Во второй половине ноября официальный курс доллара превысил 100 рублей. К концу месяца он достиг 108 рублей, а ЦБ временно отказался от покупки валюты на внутреннем рынке. Владимир Путин связывал падение рубля со снижением цен на нефть, платежами в бюджет и другими «сезонными факторами».
  • После этого официальный курс доллара ЦБ опускался ниже 100 рублей в период с 7 по 10 декабря 2024 года, но затем вернулся к прежним значениям.
Евгения Евсеева
Деньги
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И продолжит ли он ослабевать.

Источник: Marek Studzinski / Unsplash

#новости #курсывалют

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77 комментариев
Вадим Д.

Телеканалы и турбо-каналы утром:
ДОЛЛАР РУХНУЛ! ПОДАРОК РОССИЯНАМ! Путин всё как обещал делает! Рубль взлетает!

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S.Capusta

Вот причина, других не вижу

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Император Нолимоций

А всего-то стоило заблокировать YouTube. Учись, ЦБ!

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Mr Black

Да не, просто так считать проще🤣

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Lmao

«Ну вот и рухнула ваша Америка!» — радостно воскликнул гражданин Иванов, стоя перед обменником с табличкой: «Долларов НЕТ!»

4
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Котик Котиков

Вот теперь Америке точно конец!

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Иванов Иван

Но ведь это же правда. Правду они говорят.

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