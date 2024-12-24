ЦБ установил официальный курс доллара ниже 100 рублей

В предыдущий раз это происходило в начале декабря 2024 года. По сравнению с 24 декабря ЦБ снизил курс доллара на 1,74 рубля, до 99,87 рубля. Курс евро регулятор снизил на 1,02 рубля, до 104,23 рубля. Курс юаня 25 декабря составит 13,66 рубля (на 16 копеек меньше).На межбанковском валютном рынке курс доллара 24 декабря 2024 года достигал 114 рублей. На момент написания заметки американская валюта торгуется на уровне 100,43 рубля.С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Во второй половине ноября официальный курс доллара превысил 100 рублей. К концу месяца он достиг 108 рублей, а ЦБ временно отказался от покупки валюты на внутреннем рынке. Владимир Путин связывал падение рубля со снижением цен на нефть, платежами в бюджет и другими «сезонными факторами».После этого официальный курс доллара ЦБ опускался ниже 100 рублей в период с 7 по 10 декабря 2024 года, но затем вернулся к прежним значениям.Евгения ЕвсееваДеньги22 декБаланс экспорта и импорта: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в 2025 году И продолжит ли он ослабевать. #новости #курсывалют
Телеканалы и турбо-каналы утром:
ДОЛЛАР РУХНУЛ! ПОДАРОК РОССИЯНАМ! Путин всё как обещал делает! Рубль взлетает!
Вот причина, других не вижу
А всего-то стоило заблокировать YouTube. Учись, ЦБ!
Да не, просто так считать проще🤣
«Ну вот и рухнула ваша Америка!» — радостно воскликнул гражданин Иванов, стоя перед обменником с табличкой: «Долларов НЕТ!»
Вот теперь Америке точно конец!
Но ведь это же правда. Правду они говорят.