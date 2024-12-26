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Евгения Евсеева
Деньги

Путин подписал закон, который обяжет банки указывать в рекламе всю информацию по кредиту и использовать «охлаждающие фразы»

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, следует из указа.

  • Если в рекламе есть хоть одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, в ней должна быть фраза «Изучите все условия кредита (займа)» и ссылка на страницу, где их можно посмотреть.
  • Предупреждение должно длиться как минимум три секунды или занимать не менее 5% кадра при рекламе на телевидении. Если ссылку дать невозможно, в рекламе должны описываться все условия, которые влияют на стоимость кредита.
  • Согласно текущей редакции ст. 28 закона «О рекламе», если в рекламе услуг по предоставлению кредитов или займов есть данные о процентных ставках, в ней должен указываться и диапазон полной стоимости кредита. Его нужно указывать шрифтом размером не меньше того, которым написана ставка.
  • Если есть хоть одно условие, влияющее на стоимость кредита, нужно указать все такие условия. Но технических требований к этой информации нет, и рекламодатели «в попытке уместить больше текста уменьшали шрифт до нечитаемого», писали «Ведомости». Теперь законопроект установил эти требования.
  • Кроме того, закон обязывает рекламодателей размещать в рекламе предупреждение, призывающее оценивать свои финансовые возможности и риски. Длиться оно тоже должно не меньше трёх секунд или занимать не менее 5% кадра.
Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

#новости

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56 комментариев
Эмиль

Нужен реестр "Охлаждающих фраз".

45
1
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Ахсар Рыжов
38
1
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Ilya Brin

Список охлаждающих фраз:

✅ Реальная ставка 50% годовых.
✅ Еще до того, как вы получите деньги, ваши данные будут во всех колл-центрах. И не только.
✅ Мы так же передавим всю информацию о вас коллекторам. И не только им.
✅ В стоимость кредита уже включены чужие долги.
✅ Страховка жизни (а вы, кстати, смертны) оплачивается отдельно.

Хорошего дня!
Ждём вас снова 👍😃

39
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Griby Lenina

Хорошего дня!Ждём вас снова 👍😃

Слишком вежливо, недостаточно охлаждает.

4
2
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Sano

аж холодно стало

2
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Елизавета Т

✅ Если просрочите платёж, мы вам начислим сверху ещё 50% годовых
✅ Если не будете выплачивать кредит, расскажем всем вашим друзьям в соцсетях о том, что вы жопа
✅ Если друзья на вас не повлияют, заберём жильё, кроме еди6ственного, дачу, комп и телик, вечернее платье дочери и машину - это всё роскошь.

1
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Вагонетка

Охлаждающая фраза: "Посмотри на себя в зеркало, бич ебаный"

38
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