Путин подписал закон, который обяжет банки указывать в рекламе всю информацию по кредиту и использовать «охлаждающие фразы»

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, следует из указа.Если в рекламе есть хоть одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, в ней должна быть фраза «Изучите все условия кредита (займа)» и ссылка на страницу, где их можно посмотреть.Предупреждение должно длиться как минимум три секунды или занимать не менее 5% кадра при рекламе на телевидении. Если ссылку дать невозможно, в рекламе должны описываться все условия, которые влияют на стоимость кредита.Согласно текущей редакции ст. 28 закона «О рекламе», если в рекламе услуг по предоставлению кредитов или займов есть данные о процентных ставках, в ней должен указываться и диапазон полной стоимости кредита. Его нужно указывать шрифтом размером не меньше того, которым написана ставка.Если есть хоть одно условие, влияющее на стоимость кредита, нужно указать все такие условия. Но технических требований к этой информации нет, и рекламодатели «в попытке уместить больше текста уменьшали шрифт до нечитаемого», писали «Ведомости». Теперь законопроект установил эти требования. Кроме того, закон обязывает рекламодателей размещать в рекламе предупреждение, призывающее оценивать свои финансовые возможности и риски. Длиться оно тоже должно не меньше трёх секунд или занимать не менее 5% кадра.Источник: «Ведомости»#новости
Нужен реестр "Охлаждающих фраз".
Список охлаждающих фраз:
✅ Реальная ставка 50% годовых.
✅ Еще до того, как вы получите деньги, ваши данные будут во всех колл-центрах. И не только.
✅ Мы так же передавим всю информацию о вас коллекторам. И не только им.
✅ В стоимость кредита уже включены чужие долги.
✅ Страховка жизни (а вы, кстати, смертны) оплачивается отдельно.
Хорошего дня!
Ждём вас снова 👍😃
Хорошего дня!Ждём вас снова 👍😃
Слишком вежливо, недостаточно охлаждает.
аж холодно стало
✅ Если просрочите платёж, мы вам начислим сверху ещё 50% годовых
✅ Если не будете выплачивать кредит, расскажем всем вашим друзьям в соцсетях о том, что вы жопа
✅ Если друзья на вас не повлияют, заберём жильё, кроме еди6ственного, дачу, комп и телик, вечернее платье дочери и машину - это всё роскошь.
Охлаждающая фраза: "Посмотри на себя в зеркало, бич ебаный"