Почтовая служба США приостановила приём части посылок от почтовых госоператоров Китая без объяснения причин

«До дальнейшего уведомления».Письма, крупные конверты, газеты и журналы продолжат принимать, уточнила Почтовая служба США (USPS).На вопрос CNBC, касаются ли ограничения частных почтовых служб, агентство сослалось на официальный анонс. А в нём упомянуты только государственные операторы: China Post и Hongkong Post. Другие детали USPS не раскрыла.Аналитики Morningstar предположили, что службе нужно время, чтобы адаптироваться к налоговыми изменениями. 4 февраля 2025 года в силу вступили дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая в США, которые указал ввести американский президент Дональд Трамп.Тарифы Трампа распространили и на посылки стоимостью до $800, которые раньше попадали под исключение. По итогам финансового 2024-го, объём посылок до $800, отправленных в США, составил $1,4 млрд — это вдвое больше, чем в 2022 году. Среди них — заказы с китайских маркетплейсов вроде Alibaba, Temu, Shein и JD.com.В администрации президента говорили, что «лазейка» позволяла продавцам избегать тщательных проверок на таможне. А ещё давала китайским платформам преимущество перед офлайн-магазинами и онлайн-ретейлерами в США, которые завозили товары большими партиями и были вынуждены закладывать расходы в цены.CNN пишет, что решение может сказаться на сроках доставки посылок с Temu и Shein. В Bloomberg же считают меру, скорее, «символической», так как объём посылок, идущих через USPS, сокращался на протяжении нескольких лет. Её высокие ставки привели к тому, что часть объёма «перехватили» службы вроде UPS, FedEx и DHL.При этом, по словам главы консалтинговой фирмы iMpact Криса Перейры, USPS оставалась «экономически выгодной» прежде всего для малого бизнеса в Китае. За счёт чего — он не уточнил.Источник фото: Washington PostВ июне 2023 года США рассказывали, что посылки с Shein и Temu составляют 30% от всех посылок до $800, которые «отправляют в США каждый день». Но в упомянутых компаниях говорили, что их бизнес-модель основывается не на этом. Для удобства они также открыли в США распределительные центры — чтобы продавцы могли складировать товары внутри страны.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #сша #пошлины
Торговый блеф США, может им дорого обойтись.
Сложности с рынком РФ, Канады, Мексики, даже Европы.
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Кому продавать будете? Украине?
Сложности с рынком РФо боже НЕЕЕЕЕЕЕТ потеря потерь, лол)
У них развит внутренний рынок
Популисты ёпта. Чел с гифки все за себя говорит. Goyda по американски.
— Гарри, тебе пришла посылка!
— Не посылка, а крупный конверт, Рон.
-Гарри, ты спекулянт!
— Таможенная служба разберется. Пройдёмте, Гарри Джеймсович.