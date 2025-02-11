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Карина Пардаева
Деньги

«Райффайзенбанк» стал номинальным акционером Казахстанской фондовой биржи

Он получил долю в 13,1% акций — столько же ранее было во владении Мосбиржи.

  • На 1 февраля 2025 года у Казахстанской фондовой биржи (KASE) всего 5 млн объявленных акций, из них 1 075 231 акция уже размещена. В номинальном владении «Райффайзенбанка» находятся 13,1% или 140,8 тысячи акций, говорится в сообщении торговой площадки.
  • Обычно номинальный держатель применяется для сохранения конфиденциальности бенефициаров, пишет Frank Media.
  • Мосбиржа владела таким же пакетом акций до 11 октября 2024 года. После выхода Московской биржи из состава акционеров владельцами пакета стали два российских ЗПИФ: «Нигелла» (8,5% в KASE) и «Левкой» (4,6%), управляемые УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент».
  • Однако на сайте торговой площадки оба ЗПИФ — «Нигелла» и «Левкой» — исчезли из списка акционеров, обратил внимание Frank Media.
  • 12 июня 2024 года Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария. После этого начались переговоры о её исключении из списка акционеров KASE.
  • Хотя она владела долей меньше 50%, что позволяло избегать прямых санкционных рисков, её наличие в составе акционеров ставило под угрозу деловые отношения KASE с иностранными партнёрами, отмечал представитель Казахстанской биржи.

#новости #kase #kazakhstan

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16 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

У них есть биржа?

7
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Буквоед

Имперское высокомерие зашкаливает, конечно.
А потом удивляемся, почему нас в (б)СССР не любят.

14
2
1
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Oleg Gorbunov

Представляю твое лицо, когда ты узнаешь, что их две.

9
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лука

а чего это ты коммент изменил

1
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Mari

У них еще есть полный клон ВК)

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Александр

даешь "Баласт менеджмент"!

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Sergei Timofeyev

То-то они влупили 3% в своём брокере ;)

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