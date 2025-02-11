«Райффайзенбанк» стал номинальным акционером Казахстанской фондовой биржи

Он получил долю в 13,1% акций — столько же ранее было во владении Мосбиржи.На 1 февраля 2025 года у Казахстанской фондовой биржи (KASE) всего 5 млн объявленных акций, из них 1 075 231 акция уже размещена. В номинальном владении «Райффайзенбанка» находятся 13,1% или 140,8 тысячи акций, говорится в сообщении торговой площадки.Обычно номинальный держатель применяется для сохранения конфиденциальности бенефициаров, пишет Frank Media.Мосбиржа владела таким же пакетом акций до 11 октября 2024 года. После выхода Московской биржи из состава акционеров владельцами пакета стали два российских ЗПИФ: «Нигелла» (8,5% в KASE) и «Левкой» (4,6%), управляемые УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент».Однако на сайте торговой площадки оба ЗПИФ — «Нигелла» и «Левкой» — исчезли из списка акционеров, обратил внимание Frank Media.12 июня 2024 года Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария. После этого начались переговоры о её исключении из списка акционеров KASE.Хотя она владела долей меньше 50%, что позволяло избегать прямых санкционных рисков, её наличие в составе акционеров ставило под угрозу деловые отношения KASE с иностранными партнёрами, отмечал представитель Казахстанской биржи.#новости #kase #kazakhstan
У них есть биржа?
Имперское высокомерие зашкаливает, конечно.
А потом удивляемся, почему нас в (б)СССР не любят.
Представляю твое лицо, когда ты узнаешь, что их две.
а чего это ты коммент изменил
У них еще есть полный клон ВК)
даешь "Баласт менеджмент"!
То-то они влупили 3% в своём брокере ;)