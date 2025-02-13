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Таня Боброва
Деньги

Официальный курс доллара опустился до 91 рубля впервые с сентября 2024 года

Курс евро упал до 94,92 рубля.

  • ЦБ опустил курс доллара на 14 февраля 2025 года на 3 рубля и 2 копейки — до 91,03 рубля. Официальный курс американской валюты упал ниже 92 рублей впервые с сентября 2024 года.
  • Официальный курс евро составил 94,92 рубля — это на 3 рубля и 9 копеек меньше, чем установленный на 13 февраля курс. Курс юаня — почти 12,34 рубля, на 43 копейки меньше.
  • Утром 13 февраля курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 91 рубля, евро — ниже 95 рублей. Рос и индекс Мосбиржи — на 18:10 мск он составляет 3212,97 пункта.
  • В феврале укрепление рубля ускорилось на фоне явного дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, отмечал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Покупательная активность низкая из-за санкций и высоких ставок, а предложение валюты высокое из-за бюджетного правила и девалютизации всей финансовой системы и корпораций-экспортёров», — пояснял он.
  • Аналитики «Промсвязьбанка» указали, что «устойчивое укрепление рубля связано с усилением позитивного новостного фона, обещающего снижение геополитической напряжённости».
  • Эти же ожидания — «главный драйвер роста для акций и облигаций в ближайшее время», отметили в «Альфа-Инвестициях». И добавили, что сессия 12 февраля стала лучшей в 2025 году: «Индекс Мосбиржи прибавил 6% после новостей о телефонном разговоре президентов России и США».

#новости

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72 комментария
Слегка Придурковатый

(включил одновременно гимн России, песню Шамана "Я русский", трек "Матушка земля", и начал петь в экстазе патриотизма, а другой рукой скупил на всю котлету акции на Мосбирже)

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Извините, я вас прокляла

Купил котлеты по акции

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Геннадий Карпенко

У вас таблетки закончились?

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dispendvich

а "наши иконы" забыл включить

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Кардоны 91 року

Эксперты vc, когда ЦБ поднимает курс:

Ух! Ща 200 будет, экономика рушится

Эксперты vc, когда ЦБ опускает курс:

Да они сейчас любой курс могут нарисовать. Это вообще не зависит от экономики. Бла-бла-бла.

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Розовый единорожка

А есть противоречия между «экономика рушится» и «любой курс нарисовать»?🤔

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S.Capusta

Все будет, чего уже только не было. ))

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