День 1098: банки снизили ставки по рублёвым вкладам, австралийским чиновникам запретили пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Банки снижают ставки по рублёвым вкладам для физических лиц. По подсчётам «Финуслуг», на 24 февраля 2025 года средние ставки по трёхмесячным вкладам составили 20,94% годовых — это минимум с конца ноября 2024 года. Для вкладов на полгода это 21,19% — самый низкий показатель с середины декабря того же года. Аналитики указали на «смягчение» денежно-кредитной политики ЦБ (в феврале 2025 года регулятор сохранил ставку на уровне 21%).