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Полина Лааксо
Деньги

День 1098: банки снизили ставки по рублёвым вкладам, австралийским чиновникам запретили пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА Рейтинг»
Источник фото: «РИА Рейтинг»

Материал дополняется.

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 25 февраля 2025 года:

  • Доллар — 88,21 рубля (на 4 копейки больше, чем 24 февраля)
  • Евро — 92,52 рубля (на 50 копеек больше).
  • Юань — 12,06 рубля (на 2 копейки больше).

BTC на 7:53 мск стоит $92 тысячи, ETH — $2498, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Банки снижают ставки по рублёвым вкладам для физических лиц. По подсчётам «Финуслуг», на 24 февраля 2025 года средние ставки по трёхмесячным вкладам составили 20,94% годовых — это минимум с конца ноября 2024 года. Для вкладов на полгода это 21,19% — самый низкий показатель с середины декабря того же года. Аналитики указали на «смягчение» денежно-кредитной политики ЦБ (в феврале 2025 года регулятор сохранил ставку на уровне 21%).

Какие есть проблемы и трудности

В Минфине заявили, что иностранный бизнес из «недружественных» стран сможет вернуться в Россию, только если получит разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям. По словам ведомства, действующие президентские указы уже касаются не только продажи активов в России, но и возвращения.

Индустриальный центр компетенций «Финансы», который включает большинство системно значимых банков, попросил у Минобрнауки «скорректировать» программы подготовки ИТ-специалистов под потребности финансовых организаций. Общая проблема обучения — «оторванность академических знаний от реалий бизнеса» и излишняя консервативность системы высшего образования как таковой.

Российская академия радио попросила Минпромторг обеспечить обязательный доступ к российскому радиовещанию в машинах китайских автопроизводителей. В некоторых автомобилях приёма радиовещания вообще нет. Часть не поддерживает стандарт RDS, который нужен для передачи данных о станции, песне и не только. В министерстве рассмотрят письмо «в установленном порядке».

Контекст

Из ежегодного рейтинга «королей» российской недвижимости по версии Forbes выбыли четыре «многолетних резидента».Среди них — шведская Ingka Centres, которая развивала в России сеть торговых центров «Мега» (сеть выкупил «Газпромбанк» в 2023 году), и фонд недвижимости Morgan Stanley (продал свой последний актив в России — долю в петербургском торговом центре «Галерея»).

Австралия пополнила список стран, в которых чиновникам запретили пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» — из-за угрозы безопасности для государственных сетей и данных. Подобный запрет уже действует в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и других странах.

Новости предыдущего дня, 24 февраля — здесь.

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