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Полина Лааксо
Образование

«Оторванность от реалий бизнеса»: банки призвали Минобрнауки пересмотреть программы подготовки айтишников

Они должны отвечать потребностям отрасли.

  • С соответствующим письмом обратился индустриальный центр компетенций «Финансы», куда входит «большинство» системно значимых банков, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу ПСБ Петра Фрадкова. Что именно хотят изменить — он не уточнил.
  • Основная проблема российских университетов в подготовке ИТ-специалистов — «оторванность академических знаний от реалий бизнеса». Да и сама система высшего образования «достаточно консервативна», заключили опрошенные газетой участники ИТ-отрасли.
  • Пока финтех решает кадровые проблемы так: организовывает корпоративное обучение, сотрудничает с вузами, предлагая практики, стажировки и встречи со студентами, и заключает партнёрства с платформами для запуска курсов. В ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» при МГУ говорят, что наиболее востребованы те выпускники, кто уже получил прикладные навыки на стажировках и в хакатонах.
Источник фото: «МТС Travel»
Источник фото: «МТС Travel»
  • В августе 2024 года Минцифры предложило обязать крупные ИТ-компании направлять 5% «сэкономленных» благодаря льготам средств на поддержку вузов. В первый год она обойдётся бизнесу более чем в 16 млрд рублей совокупно.
Евгения Евсеева
Образование
Основанный при участии «Т-Банка» Центральный университет разместится в здании Центрального телеграфа

О том, что банк выкупил здание для открытия кампуса, писали источники «Ъ» и «Ведомостей».

Источник здесь и далее: Центральный университет

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