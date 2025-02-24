Минцифры подсчитало потенциальные совокупные затраты крупных аккредитованных ИТ-компаний на отчисления в поддержку вузов — это 85,2 млрд рублей до 2030 года

Ведомство хочет, чтобы бизнес вкладывал в образование 5% средств, «сэкономленных» благодаря налоговым льготам.Идею озвучили ещё в августе 2024 года — требование предлагают предъявить к аккредитованных компаниям, которые выручают от 1 млрд в год и содержат от 100 сотрудников.В частности в первый год поддержка профильных ИТ-программ в вузах обойдётся бизнесу в 16,7 млрд рублей в сумме, подсчитали в Минцифры. Оценку ведомства привёл «Ъ».На конец февраля 2025 года в реестре числятся свыше 20 тысяч аккредитованных компаний. До 2030 года налог на прибыль для них составляет 5% вместо базовых 25%. В «Отечественном софте» говорят, что новое требование может коснуться около 400 фирм.Глава Минцифры Максут Шадаев. Источник фото: «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления»В ноябре 2024 года ведомство также предлагало обязать крупный ИТ-бизнес отправлять сотрудников преподавать в вузах, на что в отрасли говорили, что и так сотрудничают: предлагают стипендии, совместные программы. Помимо этого, с 2023-го «Т-Банк» и ещё около 30 российских фирм развивают Центральный университет.Минцифры считает, что новое правило «систематизирует усилия компаний» в подготовке кадров, но дискуссия ещё идёт.Полина ЛааксоОбразование17.05.2024«Бизнес должен становиться заказчиком образования, потому что рынок образовательных услуг оторвался от рынка труда» Главное из беседы «Ведомостей» с Евгением Ивашкевичем — ректором Центрального университета, запущенного «Тинькофф» в 2023 году.#новости #минцифры #ит