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Полина Лааксо
Деньги

Минцифры подсчитало потенциальные совокупные затраты крупных аккредитованных ИТ-компаний на отчисления в поддержку вузов — это 85,2 млрд рублей до 2030 года

Ведомство хочет, чтобы бизнес вкладывал в образование 5% средств, «сэкономленных» благодаря налоговым льготам.

  • Идею озвучили ещё в августе 2024 года — требование предлагают предъявить к аккредитованных компаниям, которые выручают от 1 млрд в год и содержат от 100 сотрудников.
  • В частности в первый год поддержка профильных ИТ-программ в вузах обойдётся бизнесу в 16,7 млрд рублей в сумме, подсчитали в Минцифры. Оценку ведомства привёл «Ъ».
  • На конец февраля 2025 года в реестре числятся свыше 20 тысяч аккредитованных компаний. До 2030 года налог на прибыль для них составляет 5% вместо базовых 25%. В «Отечественном софте» говорят, что новое требование может коснуться около 400 фирм.
Глава Минцифры Максут Шадаев. Источник фото: «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления»
Глава Минцифры Максут Шадаев. Источник фото: «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления»
  • В ноябре 2024 года ведомство также предлагало обязать крупный ИТ-бизнес отправлять сотрудников преподавать в вузах, на что в отрасли говорили, что и так сотрудничают: предлагают стипендии, совместные программы. Помимо этого, с 2023-го «Т-Банк» и ещё около 30 российских фирм развивают Центральный университет.
  • Минцифры считает, что новое правило «систематизирует усилия компаний» в подготовке кадров, но дискуссия ещё идёт.
Полина Лааксо
Образование
«Бизнес должен становиться заказчиком образования, потому что рынок образовательных услуг оторвался от рынка труда»

Главное из беседы «Ведомостей» с Евгением Ивашкевичем — ректором Центрального университета, запущенного «Тинькофф» в 2023 году.

Евгений Ивашкевич. Источник фото: «<a href="https://www.tinkoff.ru/about/news/05092023-centralnyj-universitet-prinyal-pervyh-studentov/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Тинькофф</a>»

#новости #минцифры #ит

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