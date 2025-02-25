ЦБ понизил официальный курс доллара на 1,6 рубля — до 86,63 рубля

На межбанковском рынке доллар падал ниже 86 рублей.Официальный курс доллара от ЦБ на 26 февраля 2025 года — 86,63 рубля, что на 1,57 рубля меньше, чем днём ранее. Курс евро регулятор опустил почти на 1,58 рубля — до 90,94 рубля. Курс юаня стал меньше на 26 копеек и составит 11,80 рубля.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.Утром 25 февраля 2025 года курс доллара на межбанковском рынке падал ниже 86 рублей, евро — до 91 рубля. На 19:15 мск доллар стоит 86,59 рубля, евро — 90,80 рубля.Несмотря на укрепление рубля ажиотажа в обменниках Москвы нет, пишет корреспондент «РБК Инвестиций», посетивший несколько офисов. Правда, банки предлагают для покупки в основном доллары старого образца.Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики считают, что поддержку рублю оказывают ожидание продолжения российско-американских переговоров и заявление советника президента США по нацбезопасности о возможном пересмотре стратегии Белого дома в отношении России. При этом «рубль выглядит уже технически заметно перегретым».С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%, отмечало Bloomberg и связало текущую динамику со сменой политики, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией. На фоне этого агентство называло рубль «звездой» среди валют развивающихся стран.#новости #курсывалют