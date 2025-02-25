Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года

Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам с начала февраля 2025 года.На 10:46 мск курс доллара на межбанковском рынке составляет 86,88 рубля, следует из данных «Финама». Курс евро опустился до 91,02 рубля. Курс юаня — 11,96 рубля.Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 25 февраля 2025 года, — 88,2 рублей. На 24 февраля цена составляла 88,16 рублей.Накануне глава Минэконмразвития Максим Решетников заявил, что курс доллара на уровне в 88 рублей оказался крепче, чем ожидало ведомство. По его словам, исходя из платёжного баланса, волатильность рубля объясняется «разрушением» биржевого механизма.«Фундаментально в курсе рубля схлопывается геополитическая риск-премия. Здесь много спекулятивной составляющей и рубль уже перекуплен», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.Рубль укрепляется с начала февраля 2025 года, отмечает «Бизнес Online». По мнению аналитиков, российской валюте могло помочь ослабление спроса на импорт после больших закупок на Новый год и «геополитические сигналы по Украине».Полина ЛааксоДеньги20 феврBloomberg назвало рубль «звездой» среди валют развивающихся стран С начала 2025 года он укрепился по отношению к доллару США на 13%. #новости #доллар