Bloomberg назвало рубль «звездой» среди валют развивающихся стран

С начала 2025 года он укрепился по отношению к доллару США на 13%. 1 января доллар стоил 101,68 рубля по курсу ЦБ. Курс на 21 февраля — 88,51 рубля.Bloomberg связало текущую динамику со сменой политики, которую применяет администрация нового президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией.Источник фото: РБК12 февраля 2025 года Трамп созвонился с Владимиром Путиным, на фоне чего индекс Мосбиржи поднялся до максимумов с лета 2024 года, а доллар на межбанковских торгах снизился до 90,88 рубля.Агентство Reuters тогда заключило, что это первый шаг Трампа «к дипломатическому урегулированию» конфликта в Украине. А NBC News — что смена политики может «дать импульс возрождению партнёрских отношений» между Россией и США.18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые после начала конфликта официальные переговоры высокопоставленных лиц обеих стран. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, «пока трудно сказать, что позиции стран сближаются, но разговор об этом был».Аналитики Bloomberg Economics допускают, что рубль «подскочил преждевременно». В «Ренессанс Капитале» с ними согласны: если геополитическая ситуация останется прежней, то и курс вернётся к прежним значениям.Полина ЛааксоДеньги09.08.2023Рубль попал в тройку валют развивающихся стран, которые сильнее других упали к доллару с начала 2023 года — Bloomberg Вместе с ним в списке — турецкая лира и аргентинское песо.#новости #курсывалют #доллар