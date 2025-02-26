ЦБ объяснил укрепление рубля «геополитическими факторами» и понизил официальный курс доллара до 85,9 рубля

Впервые с августа 2024 года.ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 14 февраля 2025 года — тогда регулятор сохранил её на уровне 21% годовых. Среди прочего Банк России отметил укрепление рубля и объяснил его «реакцией рынков на геополитические события и сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортёров».При этом в резюме регулятор отметил, что «пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены». Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам с начала февраля 2025 года.На 27 февраля 2025 года ЦБ понизил официальный курс доллара на 70 копеек — до почти 85,93 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 90,18 рубля. Официальный курс юаня — 11,73 рубля, что на 6 копеек меньше, чем днём ранее.В предыдущий раз курс доллара от ЦБ опускался ниже 86 рублей более полугода назад — 8 августа 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции». На межбанковском рынке курс доллара к 18:04 мск составляет 86,19 рубля, евро — 90,37 рубля.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют