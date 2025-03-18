ФАС проверит наценки на продукты в «Яндекс Лавке» и «Самокате»

Антимонопольная служба изучит средневзвешенные закупочные и розничные цены.А также объёмы закупок и продаж отдельных товаров за февраль 2025 года, пишет Shopper’s — оно ознакомилось с рассылкой для 36 крупнейших торговых сетей и двух онлайн-площадок. Проверка затронет все товарные позиции 29 категорий продуктов питания.В «Яндекс Лавке» подтвердили получение письма, сказав, что это первый «масштабный ценовой запрос». Вместе с этим заметили: участники Ассоциации компании интернет-торговли, куда входит «Яндекс», регулярно отчитываются об уровне цен на социально значимые товары перед регулятором.Обычно ФАС проверяла тех, чей бизнес зависит прежде всего от офлайн-торговли. Однако и онлайн-игроки «когда-то должны были заинтересовать» регулятора — с учётом, что на них приходится всё большая доля в совокупных покупках продуктов питания, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко.По данным «Infoline-Аналитики», в 2024 году доля «Самоката» в продажах продовольствия составила 0,8%, а «Яндекс Лавки» — 0,43%. Первый также вошёл в топ-10 FMCG-продавцов (FMCG — товары повседневного спроса), вторая же «уверенно входит» в топ-20 крупнейших продуктовых ритейлеров.Источник фото: Retail.ruВ октябре 2024 года ФАС предложила разрешить ограничивать наценки на разную продукцию, не только социально значимую. В ноябре правительство утвердило постановление, которое даёт регионам право заключать с торговыми сетями соглашения о «стабилизации» цен на любые «важные людям» товары.В марте 2025 года антимонопольная служба в очередной раз предложила крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на продукты.#яндекславка #самокат #новости