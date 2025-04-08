Маск лично просил Трампа пересмотреть решение ввести новые пошлины на импорт товаров из 185 стран — WP

5 апреля 2025 года начала действовать минимальная ставка в 10%, а «зеркальные» тарифы для отдельных стран вступят в силу с 9 апреля.Для товаров из Японии пошлина вырастет до 34%, для Индии — до 27%, для стран ЕС — до 20%. Тариф для продукции из КНР с учётом прежних мер достигнет 54%. Китай с 10 апреля введёт ответную пошлину в 34% на весь американский импорт, но президент США Дональд Трамп уже пригрозил дополнительными 50%, если там не передумают.О том, что глава Tesla Маск лично обращался к Трампу по поводу тарифной политики, сообщили два осведомлённых источника The Washington Post. По словам издания, это «один из самых громких разладов» между Трампом и одним из его ключевых советников.Илон Маск. Источник фото: mk.co.krПублично предприниматель тоже не поддерживал решение. В недавнем интервью он рассуждал, что был бы рад «нулевым тарифам» и «зоне свободной торговли» между ЕС и США.Помимо этого, выложил видеоролик с экономистом Милтоном Фридманом, в котором тот на примере производства простого карандаша объясняет важность свободной торговли. «Тысячи человек работали сообща, чтобы сделать этот карандаш, хотя говорят на разных языках, исповедуют разную веру и, возможно, даже ненавидят друг друга, если вообще знакомы», — отмечал тогда он.Маск также принизил советника по вопросам торговли Питера Наварро, который, по словам WP, сыграл одну из ключевых ролей в разработке тарифной политики. Глава Tesla написал, что в его случае гарвардская степень по экономике — «минус, а не плюс». Видео с Фридманом про производство карандашейТарифы также раскритиковали брат Маска Кимбал и один из его приятелей — инвестор и сооснователь Palantir Technologies Джо Лонсдейл. Последний указал «друзьям в администрации», что новые пошлины сильнее навредят американскому бизнесу, чем китайскому.Источник WP также знает о работе неназванных «бизнес-лидеров» над созданием «неформальной группы», которая попробует пролоббировать смягчение политики.Полина ЛааксоДеньги6 апрКомпании в США опасаются открыто критиковать введённые Трампом пошлины на ввоз товаров из 185 стран — FT Их размер составит вплоть до 50% в зависимости от государства. #новости #трамп #пошлины