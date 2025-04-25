Отчёт Google: квартальная выручка выросла на 12% — до $90,23 млрд

Показатели оказались выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит.Выручка Alphabet за первый квартал 2025 года выросла на 12% год к году — до $90,23 млрд, аналитики Уолл-стрит прогнозировали 10%. Чистая прибыль увеличилась на 46%, до $34,54 млрд, говорится в отчёте материнской компании Google.Выручка от рекламы на YouTube составила $8,93 млрд против $8,97 млрд по прогнозу аналитиков, отмечает CNBC со ссылкой на данные StreetAccount. Общая выручка от рекламы выросла на 8,5% — до $66,89 млрд.Выручка от поисковых услуг увеличилась на 9,8%, до $50,7 млрд. По данным StreetAccount, выручка Google Cloud составила $12,26 млрд. Аналитики прогнозировали $12,27 млрд, но она выросла на 28% по сравнению с 2024 годом.После публикации отчёта акции Alphabet выросли в цене почти на 5% на внебиржевых торгах.В США 21 апреля 2025 года начались трёхнедельные судебные разбирательства по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем. Минюст потребовал обязать компанию продать браузер Chrome. Среди претендентов, готовых купить его в случае раздела — OpenAI, Perplexity и Yahoo.#новости #alphabet