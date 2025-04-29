Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Соцсети
Инвестиции
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1161: общая выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России выросла за первый квартал 2025 года на 16,4% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Skillbox
Источник фото: Skillbox

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 29 апреля 2025 года:

  • Доллар — 82,55 рубля (на 11 копеек меньше, чем 28 апреля).
  • Евро — 93,18 рубля (на 1,18 рубля меньше).
  • Юань— 11,28 рубля (на 7 копеек меньше).

BTC на 7:31 мск стоит $94,8 тысячи, ETH — $1803, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

В первом квартале 2025 года заёмщики «Сбера» и ВТБ хуже платили по ипотечным и необеспеченным потребительским кредитам, сообщило РБК. Причём в том числе те, кто обычно вносил платежи вовремя. В банках указали как на последствия высоких ставок, так и на фактор сезонности: в начале года россияне обслуживают кредиты «не так аккуратно».

Суд в Москве продлил процедуру конкурсного производства российской «дочке» Google до конца октября 2025 года.

Контекст

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу микрозаймы на сумму 129,7 млрд рублей — это почти на четверть больше, чем годом ранее. Государственные МФО обеспечили 56,4 млрд рублей, коммерческие — 73,2 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2023 году.

Участники Международного конгресса финансистов, состоявшегося в Санкт-Петербурге, оценили «ближайшее» будущее экономики России «в основном скептично», передаёт «Деловой Петербург» со ссылкой на опрошенных экспертов. Рост сдерживают завышенный курс рубля и высокая ключевая ставка — и с некоторыми такими обстоятельствами «придётся мириться ещё некоторое время». Успехов предыдущих двух лет в виде роста ВВП более чем на 4% «никто из них не ждёт».

Источник: «Деловой Петербург»
Источник: «Деловой Петербург»

По итогам первого квартала 2025 года суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России выросла на 16,4% год к году, достигнув 37,6 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Smart Ranking. Топ-3: «Синергия» (выручка — 3,28 млрд рублей, +21,9% год к году), Skillbox Holding, принадлежащий VK (3,25 млрд рублей, +5,5%), и Skyeng (3 млрд рублей, +6,2%). Аналитики связывают положительную динамику «со стабилизацией рынка, в частности адаптацией компаний к новым условиям и их ориентацией на повышение маржинальности».

«Фольксваген Банк Рус» переименовали в «Пихта Банк», пишет Frank Media со ссылкой на ЕГРЮЛ. В феврале 2025 года дочерний банк Volkswagen в России выкупил совладелец «Экспобанка» Игорь Ким.

Новости предыдущего дня, 28 апреля — здесь.

#новости

5
1
1
17 комментариев