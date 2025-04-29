День 1161: общая выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России выросла за первый квартал 2025 года на 16,4% год к году

По итогам первого квартала 2025 года суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России выросла на 16,4% год к году, достигнув 37,6 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Smart Ranking. Топ-3: «Синергия» (выручка — 3,28 млрд рублей, +21,9% год к году), Skillbox Holding, принадлежащий VK (3,25 млрд рублей, +5,5%), и Skyeng (3 млрд рублей, +6,2%). Аналитики связывают положительную динамику «со стабилизацией рынка, в частности адаптацией компаний к новым условиям и их ориентацией на повышение маржинальности».