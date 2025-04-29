День 1161: общая выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России выросла за первый квартал 2025 года на 16,4% год к году

В первом квартале 2025 года заёмщики «Сбера» и ВТБ хуже платили по ипотечным и необеспеченным потребительским кредитам, сообщило РБК. Причём в том числе те, кто обычно вносил платежи вовремя. В банках указали как на последствия высоких ставок, так и на фактор сезонности: в начале года россияне обслуживают кредиты «не так аккуратно».