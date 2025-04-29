Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 65% — до 202,9 млрд рублей, убыток составил 7,9 млрд рублей

Компания отчиталась за первый квартал 2025 года.Общая квартальная выручка выросла на 65% год к году — до 202,9 млрд рублей.В том числе на неё повлияли рост выручки от услуг — на 68% (сумма не уточняется) и процентной выручки от финтеха — на 185%, до 39 млрд рублей. Выручка e-commerce бизнеса увеличилась на 54% — до 173,4 млрд рублей.Убыток за квартал сократился на 40% — до 7,9 млрд рублей.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла в два раза и достигла 32,4 млрд рублей. Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) увеличился на 47% — до 837,8 млрд рублей. Количество активных продавцов превышает 600 тысяч, более 80% из них живут в российских регионах. Кого компания считает активными продавцами, она не уточняет.Число активных покупателей выросло на 9 млн — до 58 млн человек. В среднем каждый пользователь делает по 27 заказов в год. Всего за квартал Ozon доставил 441 млн заказов, это на 44% больше год к году. База активных пользователей финансовых сервисов Ozon увеличилась на 57% — до 31,7 млн. На 31 марта 2025 года сумма привлечённых средств клиентов выросла до 216,6 млрд рублей. Объём выданных займов вырос на 75% — до 89,1 млрд рублей. #новости #отчётности #ozon