Перезапустившийся «Рокетбанк» перенёс релиз мобильных приложений

Изначально банк планировал выпустить их 15 июля 2025 года.Теперь обещает опубликовать первую версию для Android до 20 июля. Для iOS — позже, без ориентировочных сроков.По умолчанию доступ ко всем функциям «Рокета» будет платным — 300 рублей в месяц. Команда объясняла, что не хочет «тягаться с банками, кто бесплатнее». Но до конца 2025 года «Рокет Пасс» будет действовать бесплатно, чтобы у всех была «возможность потестировать» продукт, сказали в компании.Источник фото: «Кабачковая икра по акции»«Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексй Колесников и Михаил Провизион. В 2016-м его выкупило «Открытие», которое затем попало под санацию ЦБ.В 2017 году «Рокетбанк» перешёл Qiwi, но та в марте 2020 года сообщила о планах свернуть проект. Об окончательном закрытии «Рокет» объявил в январе 2021 года.Осенью 2024 года источники «Коммерсанта» рассказали, что финтех-платформу «Рокетбанка» выкупил у Qiwi «Совкомбанк». Анонсируя перезапуск в 2025 году, компания сообщила, что им будут руководить сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Роберт Сабирянов и Антон Захаров.30 мая 2025 года организация объявила, что возобновит работу в июле на базе лицензии «Совкомбанка».Полина ЛааксоДеньги2 июня«Решили перезапустить банк, который не про циферки, а про людей»: новая команда «Рокетбанка» опубликовала своё первое обращение 30 мая 2025 года организация объявила, что возобновит работу в июле — на базе лицензии «Совкомбанка».#новости #рокетбанк