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Таня Боброва
Деньги

Перезапустившийся «Рокетбанк» выпустил iOS-приложение

И призвал скачивать его, пока доступно.

  • Приложение опубликовали в App Store, рассказал банк. Оно называется «Аут — твои места в городе» и замаскировано под ресторанный гид. «Совкомбанк», на лицензии которого работает банк, находится под санкциями США.
  • «Если у вас была предрелизная версия, её можно удалить. Рефералли переедет в новое приложение — все друзья и круги сохранятся», — добавили в банке.
Источник: «Рокетбанк»
  • Приложение на Android и сайт банк представил в июле 2025 года.
  • «Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексей Колесников и Михаил Провизион. В 2016-м его выкупило «Открытие», которое затем попало под санацию ЦБ.
  • В 2017 году «Рокетбанк» перешёл Qiwi, но та в марте 2020 года сообщила о планах свернуть проект. Об окончательном закрытии «Рокет» объявил в январе 2021 года.
  • Осенью 2024 года источники «Коммерсанта» рассказали, что финтех-платформу «Рокетбанка» выкупил у Qiwi «Совкомбанк». В мае 2025-го проект сообщил о возобновлении деятельности с июля. Запуском руководят сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Роберт Сабирянов и Антон Захаров.
Полина Лааксо
Деньги
«Решили перезапустить банк, который не про циферки, а про людей»: новая команда «Рокетбанка» опубликовала своё первое обращение

30 мая 2025 года организация объявила, что возобновит работу в июле — на базе лицензии «Совкомбанка».

Новая команда банка. Источник: Telegram-канал организации

#новости #рокетбанк

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