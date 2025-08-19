Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Anthropic привлечёт $5 млрд при оценке в $170 млрд — BI

В марте 2025 года разработчика чат-бота Claude оценивали в $61,5 млрд.

  • Одним из крупнейших инвесторов стал Menlo Ventures, пишет Business Insider. О возможном раунде в июле 2025 года также сообщали источники Bloomberg. FT писала, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $150 млрд.
  • В рамках последнего раунда Anthropic сообщил, что не хочет привлекать финансирование через SPV — это специальное юрлицо, в которое инвесторы вкладывают свои средства, чтобы потом инвестировать их. Такая структура, например, облегчает доступ к сделкам для мелких инвесторов, но сами компании могут не знать, кто в них вкладывается — и не заинтересованы в подобном.
  • Поэтому компании предпочитают прямые инвестиции: вероятно, Anthropic тоже стал более разборчив из-за высокого спроса со стороны инвесторов и решил выступать против подобной практики, отмечает издание. К тому же это означает, что у стартапа есть возможность диктовать собственные условия.
Источник: Getty Images
  • В марте 2025 года Anthropic привлёк $3,5 млрд от Lightspeed Venture Partners и других инвесторов. Оценка составила $61,5 млрд. На эти деньги компания хотела ускорить разработку ИИ «следующего поколения» и международную экспансию, а также увеличить вычислительные мощности.
