Anthropic привлечёт $5 млрд при оценке в $170 млрд — BI

В марте 2025 года разработчика чат-бота Claude оценивали в $61,5 млрд.Одним из крупнейших инвесторов стал Menlo Ventures, пишет Business Insider. О возможном раунде в июле 2025 года также сообщали источники Bloomberg. FT писала, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $150 млрд.В рамках последнего раунда Anthropic сообщил, что не хочет привлекать финансирование через SPV — это специальное юрлицо, в которое инвесторы вкладывают свои средства, чтобы потом инвестировать их. Такая структура, например, облегчает доступ к сделкам для мелких инвесторов, но сами компании могут не знать, кто в них вкладывается — и не заинтересованы в подобном.Поэтому компании предпочитают прямые инвестиции: вероятно, Anthropic тоже стал более разборчив из-за высокого спроса со стороны инвесторов и решил выступать против подобной практики, отмечает издание. К тому же это означает, что у стартапа есть возможность диктовать собственные условия.Источник: Getty ImagesВ марте 2025 года Anthropic привлёк $3,5 млрд от Lightspeed Venture Partners и других инвесторов. Оценка составила $61,5 млрд. На эти деньги компания хотела ускорить разработку ИИ «следующего поколения» и международную экспансию, а также увеличить вычислительные мощности.Ася КарповаAI23 маяРазрабатывают агентов, пишут музыку, создают 3D-игры: как пользователи тестируют Claude Sonnet 4 и Opus Собрали первые примеры работы моделей.#новости #anthropic #claude