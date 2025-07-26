Anthropic начала переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $150 млрд — FT

В марте 2025 года разработчика чат-бота Claude оценивали в $61,5 млрд.ИИ-стартап ведёт предварительные переговоры о новом раунде инвестиций, рассказали осведомлённые источники FT. По словам двух из них, Anthropic планирует привлечь не менее $3 млрд, а возможно — до $5 млрд.Среди инвесторов, с которым якобы общалась компания, — фонд MGX. До сих пор Anthropic отказывалась от прямого привлечения средств с Ближнего Востока, отмечает издание. В Anthropic отказались от комментариев, в MGX не ответили на запрос.В марте 2025 года Anthropic привлекла $3,5 млрд от Lightspeed Venture Partners и других инвесторов. Оценка составила $61,5 млрд. На эти деньги компания хотела ускорить разработку ИИ «следующего поколения» и международную экспансию, а также увеличить вычислительные мощности.В мае стартап выпустил новое поколение гибридных языковых моделей — Claude Sonnet 4 и «лучшую в мире модель для программирования» Claude Opus 4, а также добавил голосовой режим в чат-бот Claude.Ася КарповаAI23 маяРазрабатывают агентов, пишут музыку, создают 3D-игры: как пользователи тестируют Claude Sonnet 4 и Opus Собрали первые примеры работы моделей.#новости #anthropic