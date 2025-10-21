«Налог на налог, сюр какой-то»: крупные ритейлеры и производители продуктов высказались против пошлины за внесение данных об обороте товаров, подлежащих маркировке, в систему «Честный знак»

Право взимать её получит оператор системы — Центр развития перспективных технологий.Источник фото: «Модулькасса»Инициатор поправок — Федеральная налоговая служба. Госдума рассмотрит их в первом чтении 22 октября 2025 года. Размер госпошлины установит правительство.С письмом против сбора к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились главы Ассоциации компаний розничной торговли («Детский мир», DNS, «Ашан», «Лемана Про», «Лента», Lamoda, «М.Видео-Эльдорадо», «О'кей», «Петрович», «Спортмастер», X5 Group, «Снежная королева» и другие), «Союзмолока», «Русбренда», «Руспродсоюза» и Национальной мясной ассоциации, пишет Forbes.Они напомнили, что и так уплачивают 20% НДС и платят за саму маркировку. Марка на единице товара стоит 60 копеек, но есть сопутствующие траты: нанесение, контроль, администрирование. Например, пищевая промышленность платит оператору системы за коды маркировки почти 52 млрд рублей в год. Масложировая отрасль потратила на маркировку в 2024 году 5,9 млрд рублей.Бизнес уже оплачивает издержки оператора системы. Новая пошлина за то же самое действие — дублирование платежа, которое не имеет экономического обоснования.Это прецедент — коммерческий оператор получает статус сборщика государственных платежей.Вячеслав Мамонтов, глава Ассоциации производителей пива, солода и напитковУчастники рынка недовольны тем, что сбор будет одинаковым для всех категорий, хотя для социально важных продуктов он должен быть нулевым, а для дорогой продукции вроде шин и электроники — высоким. Усугубляет положение и планируемое повышение НДС до 22%.Даже если пошлина составит всего 0,05 рубля за однократное внесение сведений, это обойдётся отрасли [напитков] более чем в 1,5 млрд ежегодно.Алла Андреева, глава «Союзнапитков»«Бизнес негативно воспринимает само обложение налогом обязательного вненалогового платежа», — рассказал глава ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По словам представителя другого отраслевого объединения, «получается налог на налог, а это сюр какой-то».Участники рынка предупреждают, что изменения приведут не только к росту конечных цен, но и к возрождению серого рынка, для борьбы с которым и вводилась маркировка.Полина ЛааксоРитейл29.10.2024«Если государство обеляет рынок — почему за наш счёт?»: предприниматели пожаловались на необходимость маркировать одежду в системе «Честный знак» У крупного бизнеса проблем не возникло — в отличие от малого и среднего.#новости