Полина Лааксо
Деньги

Отчёт Ozon за квартал: выручка составила 258,9 млрд рублей, прибыль — 2,9 млрд рублей

Против 700 млн убытка в третьем квартале 2024 года.

  • Ozon опубликовал неаудированные результаты за третий квартал 2025 года. Общая выручка выросла на 69% год к году, до 258,9 млрд рублей. 214,7 млрд рублей от этой суммы принёс сегмент электронной коммерции, а 53,9 млрд — финтех.
  • Скорректированная EBITDA по всей группе — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — составила 41,5 млрд рублей. Электронная коммерция обеспечила 23 млрд рублей, а финтех — 18,6 млрд рублей.
  • Компания второй квартал подряд показывает чистую прибыль. На этот раз она составила 2,9 млрд рублей. Во втором квартале 2025 года равнялась 359 млн рублей.
  • Общий объём оборота товаров и услуг вырос на 53% год к году, до 1,1 трлн* рублей. Количество доставленных заказов увеличилось на 80% год к году, до 668 млн штук. Складские площади теперь превышают 4 млн м², а пунктов выдачи стало больше 78 тысяч точек.
  • Количество активных продавцов не раскрыли. Покупателей было 63 млн (+18% год к году). Активные покупатели — это те клиенты, что сделали хотя бы один заказ в течение года до отчётной даты.
  • Число «активных» клиентов финтех-сервисов достигло 38,6 млн человек (+45%). 60% операций по картам «Ozon Банка» прошло за пределами маркетплейса. На 30 сентября 2025 года объём средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах равнялся 438 млрд рублей.
  • 7 ноября 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить первые дивиденды: 143,55 рубля на акцию. Решение вынесут на внеочередном собрании акционеров 10 декабря 2025 года.

*Внесена корректировка.

#новости #ozon

