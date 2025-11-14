«Опора России» предложила снизить ставки НДС для компаний на упрощённой системе с годовой выручкой ниже 20 млн рублей

И расширить список расходов, которые бизнес на «упрощёнке» может учитывать.Источник фото: «РИА Новости»Для бизнеса с годовой выручкой от 15 до 20 млн рублей нужно снизить ставку НДС до 3% с 2027 года, а с выручкой от 10 до 15 млн рублей — до 1% с 2028 года, считает деловое объединение «Опора России».Как отмечает Forbes, это идеи ко второму чтению законопроекта-спутника бюджетного пакета. Сначала правительство предложило снизить порог годовой выручки для уплаты налога на упрощённой системе (УСН) с 60 млн до 10 млн рублей разом — с 2026 года. Но бизнес предупредил о рисках банкротств и угрозе оттока кадров.В ноябре глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что порог будут снижать постепенно. В 2026 году — с 60 млн до 20 млн рублей. В 2027 году — до 15 млн рублей. В 2028-м — до 10 млн рублей. В сам законопроект изменения ещё не внесли.В 2025 году бизнес на УСН с годовой выручкой до 250 млн рублей платит НДС по ставке 5%, с выручкой выше — по ставке 7%. Если компании с выручкой до 20 млн рублей будут уплачивать НДС в 5%, избежать «негативных социально-экономических последствий не удастся», предупреждают в «Опоре России».Объединение также напомнило, что вместе с НДС необходимо уплачивать налог, связанный с использованием УСН: 6%, если объектом выступают доходы, и 15%, если это «доходы минус расходы». Нагрузка в итоге «существенно превышает среднюю налоговую нагрузку у крупных компаний».По объекту «доходы минус расходы» при этом нельзя учитывать «всё, что прямо не названо», — даже если затрата экономически обоснована и подтверждена, объяснили в исследовательском центре «Аналитика. Бизнес. Право». На общей системе, наоборот, можно учитывать все обоснованные расходы кроме специально запрещённых. В результате на УСН в серую зону попадает целый ряд «типичных» для малого бизнеса трат: на рекламу в интернете, сопровождение ИТ-систем, обучение персонала, подписки.Таня БоброваДеньги22 октГосдума поддержала в первом чтении повышение НДС с 20% до 22% Последний раз налог на добавленную стоимость повышали в 2019 году — с 18% до 20%.#новости