Госдума повысила МРОТ с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.Источник: Госдума Депутаты приняли законопроект в третьем, окончательном чтении. В первом чтении его поддержали в октябре 2025 года, во втором — в середине ноября.Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц. В 2025 году он составляет 22 440 рублей в месяц.Законопроект входит в бюджетный пакет на 2026-2028 годы, который также приняли в третьем чтении. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.Работодатель не может платить сотруднику меньше МРОТ при полном рабочем дне. Показатель также используют для расчёта социальных выплат и пособий. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал президент Владимир Путин.