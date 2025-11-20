Популярное
Таня Боброва
Деньги

Госдума повысила МРОТ с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Источник: Госдума
Источник: Госдума
  • Депутаты приняли законопроект в третьем, окончательном чтении. В первом чтении его поддержали в октябре 2025 года, во втором — в середине ноября.
  • Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц. В 2025 году он составляет 22 440 рублей в месяц.
  • Законопроект входит в бюджетный пакет на 2026-2028 годы, который также приняли в третьем чтении. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.
  • Работодатель не может платить сотруднику меньше МРОТ при полном рабочем дне. Показатель также используют для расчёта социальных выплат и пособий. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал президент Владимир Путин.

#новости #мрот

