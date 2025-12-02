Крупные российские аккредитованные ИТ-компании должны будут отчислять 3% от «сэкономленных» налогов на поддержку вузов

В 2024 году ведомства обсуждали ставку в 5%.Источник фото: «Ведомости»Требование коснётся ИТ-компаний с аккредитацией и штатом от 100 человек, которые выручили от 1 млрд рублей за год, а также пользовались сниженными тарифами страховых взносов и/или пониженным налогом на прибыль, передаёт «Ъ» со ссылкой на постановление.Бизнес, соответствующий этим критериям, должен заключить как минимум одно соглашение о помощи в реализации профильных ИТ-программ c государственным или частным вузом. Срок — до 1 июня 2026 года. Иначе ИТ-аккредитацию не продлят, а без неё не будет ни налоговых льгот, ни отсрочки от армии для сотрудников.В холдинге Т1 отмечают: для бизнеса «рост нагрузки — ощутимый фактор». Но в юридической компании ЭБР считают, что снижение обязательного уровня с обсуждавшихся ранее 5% до 3% «заметно её смягчит». Сколько денег получат вузы благодаря инициативе — Минцифры не ответило.По подсчётам аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, из 500 компаний, которые отвечают указанным критериям, только 20% «взаимодействуют с системой образования».Полина ЛааксоОбразование17.05.2024«Бизнес должен становиться заказчиком образования, потому что рынок образовательных услуг оторвался от рынка труда» Главное из беседы «Ведомостей» с Евгением Ивашкевичем — ректором Центрального университета, запущенного «Тинькофф» в 2023 году.#новости