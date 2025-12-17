Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Маркетплейсы
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — каждый гражданин будет получать около $200 ежеквартально

Это попытка поддержать жителей в условиях растущих цен.

Источник фото: Sky News
Источник фото: Sky News
  • Деньги можно получать на банковский счёт, в стейблкоинах на цифровой кошелёк, поддерживаемый государством, или чеком, пишет The Guardian.
  • По словам министра финансов Маршалловых островов Дэвида Пола, эти выплаты — способ «поднять дух». Первые разослали в конце ноября 2025 года.
  • Программу финансирует трастовый фонд, созданный в рамках соглашения с США. Договор, помимо прочего, предусматривает компенсацию за ущерб, причинённый государству в результате многолетних ядерных испытаний. Объём фонда оценивается в $1,3 млрд. В 2027 году США вложат ещё $500 млн.
  • Население республики составляет примерно 42 тысячи человек. В разговоре с The Guardian один из профессоров Мельбурнского королевского технологического университета уточнил, что это первая подобная программа в мире — в частности указав на использование блокчейн-технологий на национальном уровне.
  • Правда, выплаты в стейблкоинах выбрали лишь 12 человек. 60% предпочли получать деньги на банковские счета. В команде, ответственной за начисления, пояснили: многие хотели потратить деньги сразу же — на еду и предметы первой необходимости.
Евгений Делюкин
Что почитать
Почему нам следует раздавать всем бесплатные деньги

Отрывок из книги «Утопия для реалистов» голландского историка Рутгера Брегмана о безусловном базовом доходе.

MakeRight

#новости

12
58 комментариев