Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — каждый гражданин будет получать около $200 ежеквартально

Это попытка поддержать жителей в условиях растущих цен.Источник фото: Sky NewsДеньги можно получать на банковский счёт, в стейблкоинах на цифровой кошелёк, поддерживаемый государством, или чеком, пишет The Guardian.По словам министра финансов Маршалловых островов Дэвида Пола, эти выплаты — способ «поднять дух». Первые разослали в конце ноября 2025 года.Программу финансирует трастовый фонд, созданный в рамках соглашения с США. Договор, помимо прочего, предусматривает компенсацию за ущерб, причинённый государству в результате многолетних ядерных испытаний. Объём фонда оценивается в $1,3 млрд. В 2027 году США вложат ещё $500 млн.Население республики составляет примерно 42 тысячи человек. В разговоре с The Guardian один из профессоров Мельбурнского королевского технологического университета уточнил, что это первая подобная программа в мире — в частности указав на использование блокчейн-технологий на национальном уровне.Правда, выплаты в стейблкоинах выбрали лишь 12 человек. 60% предпочли получать деньги на банковские счета. В команде, ответственной за начисления, пояснили: многие хотели потратить деньги сразу же — на еду и предметы первой необходимости.Евгений Делюкин