В 2025 году объём сделок по слиянию и поглощению в мире достиг $4,5 трлн — это второй рекорд после «бума» 2021-го

Крупнейшей стала сделка Netflix по покупке Warner Bros. Discovery.Источник: Getty ImagesПо данным Лондонской фондовой биржи, в 2025 году объём сделок по слиянию и поглощению в мире достиг $4,5 трлн, что на 50% выше уровня 2024 года, пишет Financial Times.Всего было заключено 68 сделок в отраслях от медиа до промышленности, сумма каждой — не менее $10 млрд. Крупнейшей по версии издания стало готовящееся слияние Netflix с Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд и борьба Paramount за покупку последней.Ещё одна крупная сделка — покупка Norfolk Southern конкурирующей Union Pacific за $88,26 млрд, которая позволит запустить первую в США трансконтинентальную железную дорогу.Также в 2025 году Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Silver Lake купил Electronic Arts за $55 млрд, Google приобрела стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $32 млрд, консорциум инвесторов AI Infrastructure Partnership (входят BlackRock, Microsoft, Nvidia и xAI) купил оператора дата-центров Aligned Data Centers за $40 млрд.Единственный год, когда объём сделок превысил показатели 2025 года за 40 лет истории наблюдений, — 2021. Тогда он достиг рекордных $5,6 трлн. WarnerMedia объявила о слиянии с Discovery, а железнодорожная компания Canadian Pacific Railway купила конкурента Kansas City Southern за $31 млрд.Рост числа сделок M&A (mergers and acquisitions) в 2025 году вызван политикой администрации президента Дональда Трампа ослабить антимонопольное регулирование, считает Эндрю Нассбаум, сопредседатель исполнительного комитета юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.#новости