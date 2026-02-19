Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Владелец Pokemon Go купил турецкого разработчика игры Pixel Flow

Саудовская компания «агрессивно» скупает игровые студии.

Источник: YouTube
Источник: YouTube
  • Scopely, принадлежащая Savvy Games Group, купила турецкую Loom Games — автора популярной игры Pixel Flow, пишет Bloomberg.
  • Pixel Flow вышла в конце 2025 года. Аудитория — 10 млн пользователей. Кого учитывают — активных игроков или тех, кто сыграл хоть раз, — неизвестно.
  • Условия сделки не раскрываются. Основатели Loom Games Кюбра Гюндоган и Эмре Челик продолжат руководить студией.
  • Savvy Games Group — «дочка» суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Как отмечает Bloomberg, через него страна «агрессивно» скупает игровые компании, чтобы «стать влиятельным игроком» на рынке видеоигр.
  • В 2025 году Savvy Games Group купила игровой бизнес американского разработчика Niantic (игры Pokemon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now) за $3,5 млрд. В феврале 2026-го — студию по разработке игр Moonton.
  • Также PIF вошёл в консорциум инвесторов, купивших Electronic Arts за $55 млрд. У фонда есть и доля в Nintendo, пишет издание.

#новости

6 комментариев