Владелец Pokemon Go купил турецкого разработчика игры Pixel Flow

Саудовская компания «агрессивно» скупает игровые студии. Источник: YouTubeScopely, принадлежащая Savvy Games Group, купила турецкую Loom Games — автора популярной игры Pixel Flow, пишет Bloomberg.Pixel Flow вышла в конце 2025 года. Аудитория — 10 млн пользователей. Кого учитывают — активных игроков или тех, кто сыграл хоть раз, — неизвестно.Условия сделки не раскрываются. Основатели Loom Games Кюбра Гюндоган и Эмре Челик продолжат руководить студией.Savvy Games Group — «дочка» суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Как отмечает Bloomberg, через него страна «агрессивно» скупает игровые компании, чтобы «стать влиятельным игроком» на рынке видеоигр.В 2025 году Savvy Games Group купила игровой бизнес американского разработчика Niantic (игры Pokemon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now) за $3,5 млрд. В феврале 2026-го — студию по разработке игр Moonton.Также PIF вошёл в консорциум инвесторов, купивших Electronic Arts за $55 млрд. У фонда есть и доля в Nintendo, пишет издание.#новости