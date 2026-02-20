Популярное
Таня Боброва
Деньги

ЦБ рассказал, что планирует разрешить компаниям выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях

Эта норма прописана в проекте указания регулятора.

Логотип цифрового рубля, который Банк России <a href="https://vc.ru/design/782415-bank-rossii-predstavil-logotip-cifrovogo-rublya" rel="nofollow noreferrer noopener">представил </a>в 2023 году. Источник: ЦБ
Логотип цифрового рубля, который Банк России представил в 2023 году. Источник: ЦБ
  • Согласно предложению ЦБ, компании смогут переводить цифровые рубли по реестрам. То есть зачислять средства сразу «большому количеству получателей»: например, выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками, уплачивать налоги за сотрудников.
  • Первыми протестировать сервис смогут участники пилотного проекта по запуску цифрового рубля. По словам регулятора, выплаты по реестрам повышают скорость зачисления денег, позволяют избежать ошибок в реквизитах и упрощают документооборот.
  • ЦБ также предлагает добавить в правила платформы «юридическую базу для проведения трансграничных расчётов в цифровых валютах центральных банков». Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что трансграничные платежи, бюджетные выплаты и смарт-контракты — приоритетные направления. К вопросу офлайн-оплаты с помощью цифровых рублей планируют вернуться «на более позднем этапе».
  • Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Базовые операции с ним пока проводят только участники пилота. Например, в сентябре 2025 года в петербургском аэропорту Пулково протестировали оплату парковки.
  • Массовое внедрение цифрового рубля начнётся с 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции должны предоставить крупнейшие банки. Тогда же операции станут обязательными для крупных продавцов. Россияне смогут пользоваться цифровыми рублями по желанию.

#новости #цб #цифровойрубль

