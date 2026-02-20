ЦБ рассказал, что планирует разрешить компаниям выплачивать зарплату сотрудникам в цифровых рублях

Эта норма прописана в проекте указания регулятора.Логотип цифрового рубля, который Банк России представил в 2023 году. Источник: ЦБСогласно предложению ЦБ, компании смогут переводить цифровые рубли по реестрам. То есть зачислять средства сразу «большому количеству получателей»: например, выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками, уплачивать налоги за сотрудников.Первыми протестировать сервис смогут участники пилотного проекта по запуску цифрового рубля. По словам регулятора, выплаты по реестрам повышают скорость зачисления денег, позволяют избежать ошибок в реквизитах и упрощают документооборот.ЦБ также предлагает добавить в правила платформы «юридическую базу для проведения трансграничных расчётов в цифровых валютах центральных банков». Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что трансграничные платежи, бюджетные выплаты и смарт-контракты — приоритетные направления. К вопросу офлайн-оплаты с помощью цифровых рублей планируют вернуться «на более позднем этапе».Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Базовые операции с ним пока проводят только участники пилота. Например, в сентябре 2025 года в петербургском аэропорту Пулково протестировали оплату парковки.Массовое внедрение цифрового рубля начнётся с 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции должны предоставить крупнейшие банки. Тогда же операции станут обязательными для крупных продавцов. Россияне смогут пользоваться цифровыми рублями по желанию.#новости #цб #цифровойрубль