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Таня Боброва
Деньги

Финтех-сервис Revolut получил лицензии в ОАЭ и готовится к полномасштабному запуску

Предварительное разрешение компания получила в сентябре 2025 года.

Источник: Revolut   
Источник: Revolut   
  • Центробанк ОАЭ одобрил Revolut лицензии, которые позволят оказывать розничные платёжные услуги и услуги хранения электронных денег, рассказала компания.
  • Теперь Revolut сосредоточится на подготовке к полномасштабному запуску локального продукта. Клиенты в ОАЭ получат доступ к глобальной финансовой платформе сервиса: смогут управлять несколькими валютами, совершать платежи с помощью физических и виртуальных карт, делать переводы как внутри страны, так и за рубеж в одном приложении.
  • С момента получения предварительного разрешения Revolut продолжает расширять местную команду и инвестировать в инфраструктуру, отметили в компании.
  • Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, всего у сервиса более 75 млн клиентов. В марте 2026 года компания получила полную банковскую лицензию в Великобритании и подала заявку на банковскую лицензию в США.
  • В июне источники Bloomberg рассказывали, что сервис рассматривает вторичную продажу акций при оценке в $115 млрд.
Евгения Евсеева
Деньги
FT: ЕЦБ в 2025 году запретил Revolut запускать новые продукты в Европе — из-за тактики быстрого внедрения сервисов

Сняли ли ограничения — неизвестно.

Источник: Shutterstock

#новости #revolut

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