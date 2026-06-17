Финтех-сервис Revolut получил лицензии в ОАЭ и готовится к полномасштабному запуску

Предварительное разрешение компания получила в сентябре 2025 года.Источник: Revolut Центробанк ОАЭ одобрил Revolut лицензии, которые позволят оказывать розничные платёжные услуги и услуги хранения электронных денег, рассказала компания.Теперь Revolut сосредоточится на подготовке к полномасштабному запуску локального продукта. Клиенты в ОАЭ получат доступ к глобальной финансовой платформе сервиса: смогут управлять несколькими валютами, совершать платежи с помощью физических и виртуальных карт, делать переводы как внутри страны, так и за рубеж в одном приложении.С момента получения предварительного разрешения Revolut продолжает расширять местную команду и инвестировать в инфраструктуру, отметили в компании.Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, всего у сервиса более 75 млн клиентов. В марте 2026 года компания получила полную банковскую лицензию в Великобритании и подала заявку на банковскую лицензию в США.В июне источники Bloomberg рассказывали, что сервис рассматривает вторичную продажу акций при оценке в $115 млрд.Евгения ЕвсееваДеньги10 июняFT: ЕЦБ в 2025 году запретил Revolut запускать новые продукты в Европе — из-за тактики быстрого внедрения сервисов Сняли ли ограничения — неизвестно. #новости #revolut