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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ понизил курс доллара на 1,84 рубля, а евро — на 2,36 рубля

Курсы валют к рублю на 8 июля 2026 года — 76,12 рубля и 86,89 рубля соответственно.

Источник фото: РБК / Shutterstock
Источник фото: РБК / Shutterstock
  • Курс юаня на ту же дату — 11,20 рубля, что на 26 копеек меньше, чем 7 июля, следует из анонса ЦБ.
  • По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке на 19:10 мск составлял 76,46 рубля, евро — 87,35 рубля.
  • В начале июля регулятор объяснял укрепление рубля «действием фундаментальных факторов», среди которых — жёсткая денежно-кредитная политика. Она подталкивала граждан и бизнес «больше держать в рублях, в рублёвых инструментах сбережения, делать инвестиции, нежели в валюте».
  • Опрошенные «Финамом» аналитики также указывали на поступление экспортной выручки, сформированной в период высоких цен на нефть ещё весной 2026 года.
  • С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использовал для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. С 27 декабря изменил механизм и начал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
  • С 8 июня 2026 года ЦБ рассчитывает курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США исходя из данных Европейского центробанка на 15:30 мск текущего дня. Причина — «низкий оборот» по паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке.

#новости

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